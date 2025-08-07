El espacio de Pablo Javkin se sumó al bloque electoral de los gobernadores

Elijo Creer anunció su integración al frente Provincias Unidas. Objeciones a los modelos kirchnerista y del presidente Javier Milei

El intendente Pablo Javkin le hizo un guiño a Provincias Unidas, el espacio que impulsa Maximiliano Pullaro y otros cuatro gobernadores.

El partido Creo, que lidera el intendente de Rosario, Pablo Javkin , y su versión nacional denominada Elijo Creer integrarán el frente Provincias Unidas de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre próximo .

En un comunicado firmado el diputado provincial y titular de Creo, Ariel Bermúdez , la fuerza política expresó que “es necesario fortalecer el federalismo, la distribución de los recursos en forma equitativa entre el interior del país y la zona metropolitana del Amba, el fomento de la producción, el rechazo a los discursos de odio y la convicción de que el pasado kirchnerista, que llevó a la economía a escandalosos niveles inflación y pobreza, no debe volver” .

Días atrás, 440 intendentes de distintos puntos del país manifestaron su adhesión a Provincias Unidas, el armado electoral que lanzó el gobernador Maximiliano Pullaro junto a sus pares de Córdoba, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Javkin fue uno de los intendentes de Santa Fe, Córdoba y Jujuy que firmaron la solicitada en señal de respaldo al bloque de los cinco gobernadores y, al filo del cierre de inscripción de frentes, formalizó el ingreso a ese espacio.

Al respecto, la dirigencia de Creo reconoció que “el actual modelo (que comanda el presidente Javier Milei) bajó los índices de inflación pero ignora necesidades básicas de jubilados, al tiempo que desfinancia universidades nacionales y organismos estratégicos”.

El comunicado de Elijo Creer expresa también que “la Argentina necesita diálogo y respeto por el otro y por las instituciones”.

"Vamos unidos a pelear en el Congreso nacional por el verdadero federalismo", aseveró, a su turno, Bermúdez en su cuenta de la red social X.