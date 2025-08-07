La Capital | Política | Pablo Javkin

El espacio de Pablo Javkin se sumó al bloque electoral de los gobernadores

Elijo Creer anunció su integración al frente Provincias Unidas. Objeciones a los modelos kirchnerista y del presidente Javier Milei

7 de agosto 2025 · 15:12hs
El intendente Pablo Javkin le hizo un guiño a Provincias Unidas

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

El intendente Pablo Javkin le hizo un guiño a Provincias Unidas, el espacio que impulsa Maximiliano Pullaro y otros cuatro gobernadores.

El partido Creo, que lidera el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y su versión nacional denominada Elijo Creer integrarán el frente Provincias Unidas de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre próximo.

En un comunicado firmado el diputado provincial y titular de Creo, Ariel Bermúdez, la fuerza política expresó que “es necesario fortalecer el federalismo, la distribución de los recursos en forma equitativa entre el interior del país y la zona metropolitana del Amba, el fomento de la producción, el rechazo a los discursos de odio y la convicción de que el pasado kirchnerista, que llevó a la economía a escandalosos niveles inflación y pobreza, no debe volver”.

Aval al bloque de Pullaro y otros gobernadores

Días atrás, 440 intendentes de distintos puntos del país manifestaron su adhesión a Provincias Unidas, el armado electoral que lanzó el gobernador Maximiliano Pullaro junto a sus pares de Córdoba, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/partidocreo1/status/1953416445129355635&partner=&hide_thread=false

Javkin fue uno de los intendentes de Santa Fe, Córdoba y Jujuy que firmaron la solicitada en señal de respaldo al bloque de los cinco gobernadores y, al filo del cierre de inscripción de frentes, formalizó el ingreso a ese espacio.

>>Leer más: "Grito Federal": uno por uno, quiénes son los 440 intendentes que apoyan la alianza de gobernadores

Al respecto, la dirigencia de Creo reconoció que “el actual modelo (que comanda el presidente Javier Milei) bajó los índices de inflación pero ignora necesidades básicas de jubilados, al tiempo que desfinancia universidades nacionales y organismos estratégicos”.

El comunicado de Elijo Creer expresa también que “la Argentina necesita diálogo y respeto por el otro y por las instituciones”.

"Vamos unidos a pelear en el Congreso nacional por el verdadero federalismo", aseveró, a su turno, Bermúdez en su cuenta de la red social X.

Javier Milei y Mauricio Macri serán aliados este año.

La Libertad Avanza y el PRO abrocharon un acuerdo electoral y blindaje legislativo

La chicana de LLA a la defensa de los Derechos Humanos: Kirchnerismo Nunca Más

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

gisela scaglia se sube a la candidatura a diputada: hare lo que haya que hacer

Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: "Haré lo que haya que hacer"

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Hospital Garrahan y universidades?

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Los hinchas de un club de primera , incendiados con el DT rosarino: qué le gritaron cuando se iba al vestuario

Imputan y citan por amenazas de muerte al hijo de una víctima de la Triple A

Por Martín Stoianovich

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

