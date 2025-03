Dictadura cívico militar: el gobierno anunció la desclasificación de los archivos de la ex Side

El vocero Manuel Adorini anunció en un video grabado el viernes la desclasificación de los archivos de la ex Side durante la dictadura.

En el 49° aniversario del golpe cívico militar que inició la dictadura más trágica de la historia argentina, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación de toda la información en poder de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) sobre el accionar de las fuerzas armadas, y la determinación de declarar delito de lesa humanidad el asesinato de la familia del capitán Humberto Viola propiciado por la organización terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1904173559984931147&partner=&hide_thread=false Anuncio de Vocero Presidencial por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Completa. pic.twitter.com/3wDSoUFp0a — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) March 24, 2025

Para la administración libertaria, “estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra”, por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán “a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.

“Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En muchos países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación”, narró el vocero, y agregó: “La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia”.

Si bien la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso en 2010 por decreto la desclasificación de la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, Adorni aclaró que “nunca fue implementado completamente”.

Por su parte, especificó que el gobierno propiciará declarar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crimen de lesa humanidad el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola.