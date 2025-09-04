Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

La expresidenta cuestionó al jefe del Estado por los agravios contra Néstor Kirchner y lo bautizó como "cara de piedra" por el caso de las coimas

La expresidenta Cristina Fernández tildó este jueves de “cobarde” al mandatario Javier Milei por sus cánticos contra Néstor Kirchner en el acto libertario realizado en Moreno, lo bautizó como “cara de piedra” por haber dicho que las presuntas coimas son “operetas de la oposición contra su hermana” y llamó a votar por Fuerza Patria para “frenar” al modelo libertario .

“Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable, además, para disfrutar del dolor ajeno” , sostuvo la titular del PJ en un mensaje que publicó en sus redes sociales, en el que hizo referencia a la canción “Saquen al pingüino del cajón” que Milei alentó este miércoles, en el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno.

Al respecto, la exmandataria convocó a todos los ciudadanos a repudiar ese agravio, incluso a los que no comulgan con las ideas del justicialismo.

A la militancia peronista y a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/e0a3kGhh26

“Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista bonaerense. Y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario es un show de muy mal gusto” , caracterizó.

>>Leer más: Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

En tanto, volvió a hacer mención al caso de las presuntas coimas de laboratorios a funcionarios del gobierno nacional, entre ellos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Milei y el caso de las coimas

“Hay que ser muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana. ¿Se acuerdan de aquel boxeador que le decían mano de piedra Durán? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como cara de piedra Milei, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor”, recordó.

Además, la exjefa del Estado calificó como “ridículo” a Milei por haber dicho que el kirchnerismo quiere matarlo y rememoró el intento de asesinato que ella sufrió en 2022.

>>Leer más: Mensaje de Cristina a Milei: "¡La vas a chocar mal! Quemaste los libritos de la Escuela Austríaca"

“Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que, gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr”, comparó.

Luego convocó a todos a votar el domingo próximo en Buenos Aires para “ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino y, sobre todo, a tantas y tan profundas injusticias”. Y sentenció: “Ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas”.