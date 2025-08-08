Newell's ya juega ante los santiagueños con la urgencia de ganar y darle una alegría a su gente

Por Matías Loja La Ciudad Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

La Ciudad Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

Economía Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

La Ciudad Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Por Patricia Martino Economía Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Información General ¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

Información General ¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Por Martín Stoianovich Policiales Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Economía El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Por Alvaro Torriglia Economía Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Por Thamina Habichayn Política Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Por Pablo Mihal Ovación Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Matías Petisce Policiales Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

Información General El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

OVACIÓN La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

La Ciudad El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Policiales Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Policiales Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Política "Complicidad con la barbarie": apuntan a Milei por invitar a Netanyahu