Qué dijo Diana Mondino: sus explosivas declaraciones sobre Milei y el caso $Libra La excanciller criticó durmente al presidente. Cuáles fueron sus palabras en su primera entrevista pública tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores 8 de agosto 2025 · 12:16hs

El presidente Javier Milei expulsó a Diana Mondino del gabinete por su voto en la ONU a favor de Cuba y en contra de Estados Unidos e Israel.

Prendió el ventilador. Diana Mondino dio una entrevista pública, la primera desde que abandonó su puesto de canciller, y disparó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei. La exfuncionaria se refirió al "criptoescándalo de $Libra" y no dudó en criticar el rol del mandatario. "No debería haberlo publicado", dijo Mondino en diálogo con la cadena de noticias Al Jazeera .

Pero fue más allá. Mondino no solo cuestionó al presidente, sino que dejó entrever que quiza supiera la estafa que implicaba el lanzamiento de $Libra. Planteó las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", y dijo no saber cuál de las dos opciones es la correcta.

"Yo creo que alguien le dijo sobre eso, pensó que era una buena idea... Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es corrupto. Vos elegís. Yo no lo sé", le dijo al conductor, que mostró sorprendido por las declaraciones de la exfuncionaria.

Mondino también habló de uno de los grandes objetivos diplomáticos de su gestión: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. "Déjenme decirle a la gente que ese acuerdo va a cambiar la Argentina", sostuvo.

Las palabras virales de Diana Mondino Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AJHeadtoHead/status/1953535762995294717&partner=&hide_thread=false “I hope it’s not but if it is true, he will have to go to jail one day.”Javier Milei’s former foreign minister Diana Mondino on the allegations of corruption against Argentina’s president.Full interview with @mehdirhasan https://t.co/xMVCbqSBRU pic.twitter.com/k0yBhm3Ou7 — Head to Head (@AJHeadtoHead) August 7, 2025