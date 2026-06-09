Sin Messi, Argentina le gana a Islandia en el último amistoso antes del debut en el Mundial

Los dirigidos por Lionel Scaloni ensayan ante Islandia en la previa de la cita mundialista. Messi está en el banco

La selección argentina afronta esta noche su último amistoso de preparación antes del Mundial 2026 ante Islandia, desde las 22 , en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama , con una noticia central: Lionel Messi no es titular .

El capitán argentino, que venía siendo administrado por el cuerpo técnico para no correr riesgos físicos, quedó fuera del once inicial en una formación alternativa que le permitirá a Lionel Scaloni observar variantes antes del debut mundialista.

¡EL PRIMERO DE ARGENTINA! A los 8' del primer tiempo, Valentín Barco anotó el 1-0 de #Argentina ante #Islandia en el Jordan Hare Stadium. pic.twitter.com/86dnE8TlUT

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La formación argentina

Argentina juega con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios Valentín Barco; Giuliano Simeone, José Manuel “Flaco” López y Nicolás Paz.

El duelo ante Islandia tiene además un condimento especial para la sede: el Jordan-Hare Stadium, escenario histórico del fútbol americano universitario, recibirá a la selección argentina en una de las últimas pruebas antes del comienzo de la Copa del Mundo.

Argentina debutará en el Mundial ante Argelia el próximo martes 16 de junio en Kansas City.