Congreso: el gobierno hizo caer la sesión que buscaba reformar la ley de DNU

Poco antes de su inicio, la sesión especial pedida por la oposición para este martes fue reprogramada para el jueves de la semana próxima frente a la certeza de que no iba a poder reunir quórum . De ese modo, el gobierno nacional hizo caer la cita parlamentaria que buscaba reformar la ley de DNU .

En la previa la sesión, los operadores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que habían solicitado la sesión junto a Unión por la Patria (UP), se mostraron confiados en reunir el número, pero la presión que ejerció en las últimas horas el gobierno sobre los mandatarios provinciales surtió efecto y frenó a la oposición .

El factor clave que determinó el fracaso opositor fue la confirmación de que nueve diputados nacionales de Unión por la Patria, que tiene 99 integrantes en total, no iban a dar quórum .

Se trataría de los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil, dos santiagueños que reportan a Gerardo Zamora, la neuquina Tanya Bertoldi y los mendocinos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.

En el frente opositor que convocó a la sesión también iban a producirse bajas en Encuentro Federal: Ricardo López Murphy, el chubutense Jorge Avila y el entrerriano Francisco Morchio (responde al gobernador Rogelio Frigerio).

El gobierno de Javier Milei utilizó la amenaza de retirar el proyecto de presupuesto para quebrar la voluntad de los mandatarios provinciales.

Es decir: si los gobernadores no ayudaban a frenar la sesión, la Casa Rosada no aceptaría ningún pedido para modificar el presupuesto y no habría partidas extra para las provincias.

“Los bloques que convocamos a la sesión especial decidimos postergarla para el 21 de noviembre, a las 11. Motiva la decisión que el oficialismo convocó a la comisión para tratar el presupuesto 2025. Veremos si el gobierno tiene voluntad o no de tener ley de presupuesto”, ratificó el bloque de UP, que preside el rosarino Germán Martínez, en un comunicado.

Lo mismo hizo Encuentro Federal. “Atento el acuerdo entre el Ejecutivo y los gobernadores que se plasmaría en un dictamen de la comisión de Presupuesto, el bloque comparte la postergación de la sesión”, indicaron.

Arranca el estudio del presupuesto

En tanto, Diputados reanudará este jueves el debate en comisión del presupuesto 2025. Tras dos semanas de parálisis, el presidente de la comisión, José Luis Espert, convocó, para las 10, a tratar el proyecto.

El plan del Ejecutivo era aprobar el presupuesto entre el 20 y el 27 de noviembre, pero para eso debe emitir dictamen entre este jueves y el martes próximo.