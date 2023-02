Clara García escuchó a las vecinales de Rosario y expuso sus propuestas para abordar la crisis de seguridad

Clara García: "La escalada de inseguridad no admite más demoras ni improvisación"

En primer lugar, García afirmó que “Rosario necesita ya mismo 250 patrulleros; un sistema 911 eficiente como había comprometido este gobierno; más tecnología y más equipamiento. Hoy observamos como la policía no tiene chalecos, ni patrulleros, ni equipos de comunicación para desarrollar tareas de prevención. Es urgente invertir en este sentido”, y agregó: “El gobierno provincial hace alarde de haber gastado $3.000 millones que le permitía la ley de Emergencia en Seguridad, pero sabemos que la provincia Santa Fe tiene $114.000 millones en el banco”.

La legisladora sostuvo que después del eslogan "paz y orden" utilizado por el gobernador Omar Perotti, “nunca más nadie tiene que tomar a la seguridad como bandera de campaña, mucho menos cuando atrás no hay un plan, ni equipos ni decisión de invertir”, dijo en referencia a la actual gestión. “Si en tres años de gobierno ya hubo cuatro ministros con perfiles totalmente distintos eso significa que no se sabe hacia dónde se va, que no hay rumbo”, añadió.