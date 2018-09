Citan a indagatoria al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán, fue citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa en la que se investigan supuestos sobornos a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por LaCapital, Padoan (vinculado a la firma Vicentín) deberá presentarse el jueves 18 de octubre en los Tribunales de Comodoro Py. Esa misma semana también deberán comparecer frente a Bonadio otros dos poderosos empresarios: Paolo Rocca (principal accionista del conglomerado Techint) y Marcelo Mindlin, importante empresario del sector energético, quien compró la empresa Iecsa, que fuera propiedad de la familia Macri.

Estas citaciones se dan en el marco de la causa que se destapó a raíz de las anotaciones que hizo en sus cuadernos Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien fuera el segundo al mando del Ministerio de Planificación que dirigía Julio De Vido.

El nombre de Padoán no está directamente mencionado en los escritos de Centeno. Lo que sí aparece, en el cuaderno 8, donde el ex chofer de Baratta anotaba todos sus movimientos, es una visita de Nelson Lazarte (sospechado como recaudador de las coimas), al edificio ubicado en Luis Sáenz Peña 1047, de la Capital Federal, donde tiene sus oficinas la empresa aceitera Vicentín Saic, del cual Padoán es uno de los propietarios.

Ayer Padoan volvió a negar cualquier vinculación con la causa de los cuadernos. Dijo que aún no recibió ninguna notificación oficial sobre el pedido de indagatoria de Bonadio y afirmó que se enteró de la citación por los medios de comunicación.

En diálogo con Radio Mitre Rosario, el presidente de la Bolsa de Comercio enfatizó: "Nosotros no tenemos relación comercial con el gobierno kirchnerista ni con ningún gobierno. Vicentín no es contratista del Estado, somos productores de energía para nuestras propias empresas. Por eso no entiendo por qué nos llaman, y mucho menos por qué me llaman a mí".

Padoán aseguró que, luego de notificarse de la citación e informarse legalmente, se pondrá a disposición del juez y prestará declaración ante la Justicia.

Al igual que en agosto pasado, cuando su nombre comenzó a circular por los medios, Padoan subrayó que dejó el directorio de Vicentín en 2010. La anotación que hizo Centeno en sus cuadernos, donde señaló la dirección que se condice con la ubicación de la firma Vicentín, corresponde 2015, época en las que el ahora presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario ya no dirigía la empresa.

En uno de los cuadernos de Centeno se menciona un retiro de "un millón de dólares en una caja de cartón" de "Luis S. (Sáenz) Peña 1074" que luego fue llevado al ex ministro de Planificación Julio De Vido. La dirección Luis Sáenz Peña 1074 escrita en el cuaderno 8 se condice con la ubicación de una sede de la firma Vicentín en Buenos Aires.

"16/6/15 - 12.30 Lo llevé a Nelson a Pte. Luis S. Peña 1074. Retiró un millón de dólares en una caja de cartón. Luego recibí la orden por teléfono de que se la tenía que dar (la caja) a Hernán «El pelado», secretario de José M. Olazagasti; y se lo alcanzamos en el sótano del Ministerio, que luego éste se lo pasaría al ministro De Vido en mano", anotó Centeno en el cuaderno 8 marca Gloria.

Los nombres que figuran en esa página podrían ser Nelson Lazarte, ex secretario de Roberto Baratta, y José María Olazagasti, mano derecha del ex ministro Julio De Vido.