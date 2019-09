CFK: "Cuando la gente elige tenés que tener respeto"

Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta, actual senadora nacional y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, volvió a escena. Fue en La Plata, su tierra natal, para presentar "Sinceramente", otra vez ante una multitud. Empezó su intervención notablemente conmocionada y la terminó casi entre lágrimas. "El resultado de las Paso y lo que esta pasando ahora son el resultado de las políticas que llevo a cabo este gobierno desde 2015", dijo CFK a la vez que criticó al presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri por su reacción tras la elección: "No es de ser humano hacer lo que hizo. Cuando la gente elige, tenés que tener respeto".

El diálogo con el periodista Marcelo Figueras esta vez comenzó situándose en el domingo 11 de agosto cuando se concretaron las Paso. "¿Cómo viviste ese domingo?", le preguntó y CFK contestó que tuvo sensaciones ambivalentes. Por un lado, "la alegría por el resultado que implica poder cambiar esto" pero a la vez "ver esto tan terrible que estamos viviendo, me lleva a preguntarme por estos cuatro años que pasaron".

"Cuando me fui había problemas que ya estaban resueltos, pagamos la deuda de otros gobiernos. Del 57 al 2005, en 47 años habíamos acumulado una deuda de casi 10 mil millones de dólares que se pagó cash, y en menos de cuatro años estamos con 57 mil millones de deuda", advirtió la ex presidenta.

CFK recordó que al dejar su gobierno, "el 13 por ciento del PBI era exigible en moneda extranjera, habíamos encaminando el desempleo en 5.9 por ciento; siempre hay problemas pero dejamos un pais encaminado y de repente, a casi cuatro años de ese momento, todo eso está cambiado, es casi inmanejable. Y escuchar que esto que está pasando es por los populistas que vienen... por favor —pidió— un poco de decoro, que nos pasamos pagando deuda".

Si bien no se privó de criticar el gobierno de Macri, al que calificó de un "gobierno empresario" que le dio "a los sectores económicos todo lo que le pidieron", la autora de "Sinceramente" fue cuidadosa al momento de realizar un pronóstico en cuanto a la situación financiera actual del país, quizá como una forma de colaboración desde su lugar pero también para evitar títulos catástrofe que en las horas previas a la presentación algunos temían y otros esperaban.

"Creo que con todas las dificultades que hoy se viven van a ser inevitable si todos los actores se sienten a discutir en serio. Macri hizo todo lo que pidieron, eliminó las restricciones al ingreso de capitales extranjeros para ser una economía emergente; también retenciones y liberó la importación", relató.

Pero advirtió: "Cuando vos sos presidente tenés que articular obviamente con las mayorías y con todos los sectores. Creo que este gobierno accedió a casi todas las demandas de esos sectores, fue un gobierno empresario y no es que sean malos es que les sale natural, se dedican a hacer dinero. Pero les pasó como el cuento de la gallina de los huevos de oro. Esa es la reflexión que tienen que hacer todos los sectores".

La senadora más que especular sobre las dificultades actuales, prefirió hablar del futuro político en términos de acuerdo, y no sólo en clave electoral sino para "fundar un país en el que, por favor, no se repitan más las recetas neoliberales", reclamó.

Por eso Figueras le recordó cuando propuso un frente como salida política. "Lo importante era conformar ese gran frente nacional pero no como forma electoral sino como un espacio donde no priven los clichés partidarios o dogmáticos", recordó. Y eligió hablar, incluso, de su lugar en ese frente. "Fui primera presidenta, primera presidenta reelecta, eso te hace pensar diferente, querés ayudar a que la historia cambie en serio y querés ser protagonista en serio, construyendo, y no tiene que ver con un cargo. Si hoy soy candidata a vice es porque lo pensé como una forma de ayudar a conformar una nueva mayoría".

"¿Yo?... ya está , ahora es lo que viene, las nuevas generaciones y todos tenemos que saber el lugar que tenemos que ocupar, yo espero que estas recetas neoliberales no aparezcan nunca más, intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable y viable", dijo quizá como un modo de explicar cuál será su rol de ahora en más. Y lo dijo mirando y sonriéndole a Axel Kicillof, ubicado en primera fila, a quien nombró en reiteradas oportunidades.

Sobre el final, la emoción la embargó nuevamente. Figueras le preguntó por lo que se aprende desde el lugar del dolor. Recordó que Fernández de Kirchner habla en libro de su hija Florencia, que se encuentra en Cuba con un frágil estado de salud, "por un dolor que devastó su cuerpo y emociones" y que también cita a las Madres de Plaza de Mayo como un ejemplo "de mujeres que se atrevieron a lo que nadie se atrevía, que transformaron ese dolor en esperanza" y le preguntó por su dolor.

"El dolor humaniza, puede convertirte en una bestia herida o en alguien que se solidariza con el que está más frágil. Lo de Néstor (su fallecimiento) fue un golpe muy fuerte, antes de ese momento no tenía tanta cercanía con la gente, él sí siempre la tuvo, y después de lo de él es como que empecé a sentir más cercanía con la gente. Y lo de Florencia es muy duro para mi todavía, porque no está él y yo me siento responsable", dijo ya entre lágrimas, otra vez, y dando por concluida la presentación. Dentro del salón de la Facultad de Periodismo donde se hizo la presentación del libro no cesaron los cantos y afuera miles la esperaban para expresar su apoyo.

A veces la fragilidad de una mujer puede ser su fortaleza.

En escena. CFK junto a Axel Kicillof y a Florencia Saintout, candidata a intendenta de La Plata.