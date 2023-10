Caso Edery: esperan a Iribarren y Vranicich en la Legislatura

Fuentes que participaron de la reunión de la comisión señalaron, que además de los hechos que se ventilaron en audiencia, hay otros incidentes contra Edery que el fiscal no conoce porque no le fueron imputados y que no es lo que trascendió en el llamado caso Ortigala.

Por lo pronto, luego de escuchar a ambas funcionarias del MPA, la comisión bicameral deberá resolver si se avoca y abre un proceso disciplinario contra Edery e Iribarren. En ese sentido, hay opiniones divididas entre los legisladores.

Llamativamente, los mismos legisladores habían aprobado, seis meses atrás, el pliego de Iribarren como fiscal regional de Rosario (se venía desempeñando como adjunta en esa dependencia).

La misma situación se dio con Vranicich, quien pasó de ser auditora del MPA a asumir como fiscal general de la provincia.

Incluso, a fines de 2022 la Legislatura había aprobado por mayoría el pliego de Edery como fiscal titular de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.

Si bien en términos políticos la suerte de Edery está en manos de senadores y diputados provinciales, respecto de la vía legal resta definir si Acuerdos avanza o no sobre el fiscal.