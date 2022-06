Carrió renovó su permiso de demolición para hacer crujir el incipiente frente XXL

Renovando su emblemático permiso de demolición, Elisa Carrió minó este miércoles la construcción de un nuevo frente opositor en Santa Fe al volver a incluir a los ex mandatarios provinciales Antonio Bonfatti y Hermes Binner y al otrora ministro de Gobierno Rubén Galassi en la cadena de responsabilidades por el avance territorial del narcotráfico y sumar a su andanada de reproches a un ex aliado: el intendente de Rosario, Pablo Javkin .

“Que me repudien Bonfatti y los obsecuentes que tiene en las Cámaras (alta y baja). No sólo de su partido sino también del PJ, no me preocupa. Lo que digo lo ratifico. El ex gobernador es responsable del crecimiento de la droga en Rosario, y también Galassi. Posiblemente Binner, quien era una buena persona, fue ciego, pero Bonfatti no”, enfatizó Carrió.

https://twitter.com/elisacarrio/status/1537082491156176897 Ahora en la Ciudad de Santa Fe, conferencia de prensa junto a @LucilaLehmann y @SebaJulieracSF en las Delicias.



¡Un beso a todos y gracias por recibirme con tanto cariño! pic.twitter.com/D6j9Et8evD — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 15, 2022

La cofundadora de Juntos por el Cambio (JxC) también aludió a la construcción política-electoral de cara a 2023 que viene propiciando el radicalismo con el objetivo de incorporar al PRO y al socialismo. “El frente de frentes en Santa Fe significa volver a llevar al poder a quienes fueron responsables del narcotráfico en la provincia”, sentenció.

Aunque la dirigente fue más allá y centró la mira en la ciudad: “Creo que en Rosario estamos en presencia de un intendente brillante en lo intelectual, e inútil totalmente para poder controlar algo de la vida pacífica. Los barrios están desiertos. La gente se va a los countries, pero ahí están los que manejan la droga. La gente no sabe dónde vivir. Y eso les va a pasar en Santa Fe por la (ruta) 11, ya no solo marihuana sino cocaína”.

Años atrás, Javkin fue presidente a nivel nacional de la Coalición Cívica-ARI y recorrió la senda del progresismo junto a Lilita, hasta que el vínculo voló por los aires por diferencias políticas irremontables.

Vía Twitter, el titular del Palacio de los Leones salió rápidamente al cruce de Carrió: “Cobarde e inútil es dividir para que ganen siempre los mismos. Que en la —ruta— 34 (y la 11, 38, 9 y el río Paraná) hacen falta fuerzas federales, es obvio. Pero en Rosario mucho más, lo sabemos los que vivimos acá. Soy el intendente, vivo sin custodia, rodeado de gente común”.

https://twitter.com/pablojavkin/status/1537082931176427520 Cobarde e inútil es dividir para que ganen siempre los mismos. Que en la 34 (y la 11, 38, 9 y el río) hacen falta fuerzas federales, es obvio. Pero en Rosario mucho más, lo sabemos los que vivimos acá. Y yo soy el Intendente de Rosario, vivo sin custodia, rodeado de gente común. — Pablo Javkin (@pablojavkin) June 15, 2022

“Necesitamos que las fuerzas que están en la Capital Federal y el conurbano (bonaerense) se distribuyan en el interior. En las rutas, en el río y en las ciudades como Rosario. Y le pido a Carrió que nos ayude con lo qué ocurre en las cárceles, que es donde se organizan los crímenes”, completó el líder de Creo.

Cortocircuitos

Las palabras de la jefa de la CC sintonizaron con las declaraciones realizadas la semana pasada por su referente en Santa Fe, la ex diputada nacional Lucila Lehmann, quien había criticado con dureza a Bonfatti y a Galassi por el crecimiento del narcotráfico en la provincia, al tiempo que desestimó la chance de confluir en un frente con el socialismo.

Lehmann, en tanto, defendió el planteo de Carrió. “Amontonarnos simplemente para ganar una elección es mentirles a los santafesinos”, señaló a La Capital.

Y, sobre los reproches al socialismo, subrayó: “¿Cómo pretendés darle respuesta al principal problema de los santafesinos cuando estás dispuesto a sumar a quienes fueron responsables de la inseguridad y el narcotráfico? El frente de frentes es el Caballo de Troya para la vuelta al poder de los responsables del narcotráfico en la provincia”.

A su turno, el secretario general del Partido Socialista (PS) santafesino, Enrique Estévez, también recogió el guante y aseguró: “Los dichos de Carrió son lamentables y pediremos que ratifique ante las autoridades competentes las calumnias, injurias y falacias contra dirigentes de nuestro espacio y del Frente Progresista”.

https://twitter.com/EnriqueeEstevez/status/1537132980245766144 Lo de la ex diputada Elisa Carrió no tiene vuelta atrás. Sus dichos son lamentables. Como Partido Socialista vamos a pedir que ratifique ante las autoridades competentes las calumnias, injurias, y falacias contra dirigentes del Socialismo y del Frente Progresista. (1/5) — Enrique Estévez (@EnriqueeEstevez) June 15, 2022

Estévez advirtió a La Capital que las afirmaciones de la titular de la Coalición Cívica “también deberían ser repudiadas por dirigentes que participaron en los últimos años del Frente Progresista y sus gobiernos, al igual que las fuerzas que vienen impulsando un nuevo armado electoral” para el año próximo, en alusión al diputado provincial Maximiliano Pullaro (líder de UCR Evolución).

Tras recordar que a Carrió “lo único que le importa cuando falta poco para el cierre de listas es hacer una recorrida con declaraciones mentirosas y extorsivas para conseguir algún cargo”, el legislador advirtió acerca del frente XXL para 2023: “Es impensable construir una propuesta política con este tipo de ataques sistemáticos e infundados. El Partido Socialista no será parte de un rejunte electoral”.

Calma radical

En la vereda radical, en tanto, procuraron enfriar los ánimos. “Fueron declaraciones desafortunadas. El frente de frentes es una construcción nueva, por lo tanto nadie tiene derecho de vetar a otro espacio. Llegado el caso, cada fuerza elegirá con plena libertad si participa o no. De nuestra parte, más allá de las evidentes diferencias entre algunos sectores, seguiremos buscando una síntesis”, deslizaron en el anochecer de un día demasiado agitado en Santa Fe.