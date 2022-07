Carolina Losada y Luis Naidenoff rompen el silencio: "No importa lo que digan"

El senador Luis Naidenoff se refirió por primera vez a la relación sentimental que tiene con su par Carolina Losada a la que enmarcó también en el recuerdo de la tragedia familiar vivida en su casa de Formosa donde murieron su esposa y su hijo adolescente por inhalación de monóxido de carbono. "Me pasaron muchas cosas , pero decidí no ser un pobre tipo en la vida y vivir plenamente para continuar con mi actividad ". Su actual pareja, en tanto, destacó: " A él le ha tocado una situación muy dura, llega un momento en el que lo único que querés es ser feliz y no te importa qué diga el otro".

"Mi historia puede ayudar a muchos que pasaron por situaciones traumáticas o complejas. La vida tiene sentido cuando se la vive plenamente, con sus más y con sus menos. Cuando te tocan este tipo de situaciones, hay sentimientos encontrados que se reiteran a diario, como el dolor de la pérdida, pero todo tiene que ver con cómo te plantás ante la vida", comentó el legislador de JxC.

Naidenoff y Losada02.jpg

"Hay momentos en que puedo hablar de este tema y otros que no. Me acuerdo, cuando pasaron 15 días y estábamos con mi hija Agustina, le dije que lo mejor que nosotros podíamos hacer es levantar la cabeza y vivir. No me preguntes por qué lo dije, creo que así lo sentí". También comentó que fue de gran ayuda las muestras de afecto de muchas personas, incluso de quienes lo miraban "como a un pobre tipo". Y que fue a partir de ese sentimiento que decidió "no ser un pobre tipo en la vida y vivir plenamente para continuar con mi actividad".

"Hay que aprender a disfrutar de las cosas que cuando la vida no te golpea pasan a un segundo plano, como tomar mate con un amigo, porque un día te das cuenta de que todo lo que podés proyectar se puede derrumbar en un segundo", recomendó Naidenoff.

En ese momento, fue consultado sobre cómo convivían en lo más profundo de su ser la decisión de "seguir adelante" con "el dolor en el alma", y el senador respondió que el mejor remedio era "rodearse de gente sana".

>> Leer más: Carolina Losada y Luis Naidenoff están de novios, una historia de amor que nació en el Senado

"Las situaciones límite, en el marco del dolor, me brindaron la oportunidad de conocer a personas que se entregaron plenamente desde lo humano. Me encontré con mucha gente noble de corazón, más allá del círculo íntimo, me rodeé de gente sana. Lo que necesitás es alguien que te escuche, no que te dé cátedra", elaboró.

"El dolor es intransferible, pero que lo importante es cómo enfrentarlo. El dolor vino para quedarse, es así, pero no te impide construir ámbitos de felicidad. ¿Se amortigua el dolor? Es relativo. El tema de mi hijo te parte, está presente. El dolor está pero el tema es cómo te plantás ante el dolor y cómo te plantás cuando te quebrás", reflexionó.

Su relación con Carolina Losada

Hace unos días, Naidenoff y Losada confirmaron que mantienen una relación y se mostraron juntos durante la exposición Rural de Palermo. La periodista rosarina devenida en senadora nacional por Santa Fe se separó en diciembre pasado tras haber estado 17 años en pareja. El formoseño, en tanto, enviudó en 2018 tras un accidente doméstico en el que también murió su hijo adolescente y que lo marcó para siempre.

En el marco de la entrevista, Naidendoff fue consultado sobre si no sentía "culpa" de rehacer su vida, y si cuando se enamoró de Losada tuvo oportunidad de pensar en su esposa fallecida. "Siempre el desafío fue construir espacios de felicidad, eso quise siempre y no tengo culpa por eso. No podés vivir con culpa cuando la vida te sorprende, no tiene sentido", respondió.

Naidenoff y Losada03.jpg

"Me enamoré de Carolina y vivo el presente, y no significa ser un tiro al aire el vivir el presente. Podés tener los sinsabores, pero siempre es bueno compartir las pequeñas cosas, parece una frase de ocasión pero para quienes pasamos por estas cosas no lo es".

"Quiero ser feliz -dijo Naidenoff poniéndo énfasis en sus palabras-, construyo un ámbito de felicidad y es lo que intentamos hacer con Carolina. A meterle para adelante. El resto es el día a día. La vi a Carolina, me gustó y avanzo, avanzo y avanzo, me juego por lo que siento. Lo que no tiene sentido es no jugarte por nada. Vale la pena jugarse por lo que sentís, para mi eso es invalorable".

Cómo vive Carolina Losada la relación con Naidenoff

La senadora nacional Carolina Losada aún habla de "sorpresa". La periodista rosarina también eligió contar detalles de su nueva relación con su colega Luis Naidenoff y lo hizo con su colega María Laura Santillán.

La legisladora contó que desde un principio no sospechó de las intenciones del formoseño: "Estaba muy concentrada en lo que estaba haciendo. Él tiene muy buena onda con nuestro equipo. Siempre atento a lo que fuera. Hablamos bastante seguido. Pero bueno… las cosas que a veces pasan".

"Nos cuidamos mutuamente. La verdad que no tengo ni siquiera registro de cómo fue. Sinceramente", dijo Losada al referirse a cómo comenzó la relación. Pero contó un dato curioso del momento en que Naidefnoff comentó que ella sería su esposa: "Ah, sí, eso fue, yo lo miré así como diciendo… Estábamos en un lugar, en un evento, sale un periodista y nos ve, estábamos hablando de laburo y muy seriamente además. Y sale este periodista y dice '¡ah bueno ! ¡Qué foto! La vicepresidente del Senado con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical'... y qué sé yo. Entonces yo lo miro y digo: 'no, no, pará, pará, no mezclemos las cosas'. Y él ahí dijo 'lo que pasa es que ella todavía no lo sabe, pero ella se va a casar conmigo'. Yo lo miré como diciendo '¿perdón?' (Risas) Me reí, pero…de qué está hablando. Me corrí, 'bueno, no', dije".

CL.jpg Naidenoff y Losada, junto al conductor Baby Etchecopar en la Sociedad Rural. Foto: Archivo / La Capital.

Después, la legisladora se refirió a sus vivencias actuales junto a Naidenoff: "Yo creo que cuando han pasado cosas en la vida de las personas como las ha pasado él, todos hemos tenido algo en nuestra vida, pero a él le ha tocado una situación muy dura, llega un momento en el que lo único que querés es ser feliz y no te importa qué diga el otro".

"No te importa nada más que hacer las cosas bien y ser feliz. Creo que él es una buena persona, con valores que a mí me encantan. Yo no podría enamorarme de una persona con quien no comparta los valores. Y él es una persona con convicciones, es una persona honesta y me parece que esos son puntos muy importantes en la política. Que no son tan frecuentes quizás, pero hay personas así también en política. Y yo cuando estaba fuera de la política tenía la peor imagen de los políticos y metía a todos en la misma bolsa como muchas veces hace la gente ahora con todos", agregó Losada.