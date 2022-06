El expresidente del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri explicó que se reunió con Cristina en su rol de director del Ieral de la Fundación Mediterránea y afirmó: “Yo fui donde me dijeron. Decir que fue [un encuentro] institucional es la verdad y no es una escapatoria. Porque cuando a mí me ha tocado hablar, si me llama una autoridad o un presidente, aunque no esté de acuerdo con su ideología yo voy”.

Tras ello insistió: ¿Cómo me va a pedir mi opinión un presidente y yo no voy a ir? Desde la vuelta de la democracia yo me vi con todos y faltaba Cristina. Y bueno, llegó el momento. Hubo la institucionalidad de por medio y luego se dividió. Lo institucional fue media hora y el resto actualidad”.

Melconian contó que durante la reunión, que duró alrededor de tres horas, le expresó a la vicepresidenta de la Nación su postura en materia económica. “Se sabe qué opinión tengo de la performance económica actual. La Argentina hace 12 años está en el mismo lugar y nosotros pensamos en un capitalismo donde tiene que haber un cambio de régimen y estamos abocados en ese tema”, indicó.

Y en ese sentido advirtió: “El 2023 va a llegar y, si algún día te toca, vos tenés que saber cómo se hace esto. Hablar no implica que te vayan a imponer sectorialmente las cosas, pero si no hay un acuerdo entre la clase política donde se eliminen las posiciones extremas va a ser muy difícil”.

Luego de disertar sobre la necesidad de “armar una masa crítica”, continuó: “No me sorprendió el llamado de Cristina, de la misma manera que no me sorprendió cuando he hablado con otros presidentes. Con todos ellos hablo respetuosa y educadamente, y les digo estas mismas cosas: que el fisco así no va más, que ha quedado desmitificado que la emisión no produce inflación, o que el tipo de cambio libre y flotante es un lugar de llegada, no de partida, como le dije a Mauricio Macri”.

Cuando le preguntaron si creía que la vicepresidenta había tomado nota de su análisis, se limitó a responder: “Supongo por su actitud corporal que escucha mucho. Pero qué se yo”. Y ante la consulta sobre cuáles son las principales preocupaciones de Cristina Kirchner, dijo: “Tomemos siempre como referencia sus apariciones y sus comentarios públicos: el tema de la moneda, de las importaciones y el fisco”.

Después, planteó: “Lo cierto es que la Argentina está con un problema de dólares en sus importaciones por el problema macroeconómico general (...) Nos estamos ahogando en un vaso de agua y la respuesta de los funcionarios es ponerle la lupa a las importaciones. Es el perro que se muerde la cola al no tener el diagnóstico correcto, que es dar vuelta el programa macroeconómico”.

Finalmente, y con miras al futuro, volvió a hacer hincapié en la necesidad que tiene la política de “meter adentro a todos los que se pueda” para poner en marcha a la Argentina. “Hay que dar chance a que la gente cambie. Mi tarea no es buscar acuerdos desde el punto de vista político. Yo me remito a lo mío. Pero yo he expresado que podés traer a Mandrake que si no tenés a la política detrás de esto, Mandrake se tiene que ir para casa”, concluyó.