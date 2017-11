Burzaco le pagó a Grondona 15 millones de dólares en coimas

El ex CEO de Torneos y Competencias (TyC) Alejandro Burzaco declaró ayer, en su segundo y último día frente a la fiscalía de Nueva York (Estados Unidos), que su empresa, la brasileña Globo y la mexicana Televisa acordaron "repartir la carga" para pagarle a Julio Humberto Grondona, el extinto presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una coima de 15 millones de dólares para obtener los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030, que todavía no tienen sedes designadas.

En tanto, el ex coordinador del programa Fútbol para Todos (FPT) Pablo Paladino dijo que la "responsabilidad política" de ese programa era de la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el ex funcionario Carlos Zannini, luego de la acusación de corrupción que el lunes pasado hiciera Burzaco al declarar como arrepentido en el juicio que se realiza en Estados Unidos por el escándalo de sobornos conocido como Fifagate.

"La responsabilidad política era de Zannini y de Máximo y Cristina Kirchner, que eran los que se sentaban con Grondona y discutían", declaró Paladino, quien agregó: "Evidentemente, Burzaco tiene un acuerdo con alguien para ensuciar al Fútbol para Todos, al concepto, la matriz".

Según Paladino, Burzaco, "en los últimos años de Grondona, se transforma en el hombre fuerte del fútbol argentino y, de su mano, se sienta en los sillones más importantes del gobierno" nacional.

Burzaco había declarado el lunes en un juzgado de Nueva York que pagó coimas por cuatro millones de dólares a Jorge Delhon, un abogado que trabajó en la Jefatura de Gabinete nacional en 2012, y a Paladino para conseguir derechos de televisación.

Delhon se suicidó anteanoche arrojándose a las vías del tren en la ciudad bonaerense de Lanús, poco después de conocida la confesión de Burzaco ante el tribunal que enjuicia a acusados por el Fifagate (ver aparte).

Asimismo, la cadena estadounidense Fox Sports, que en la Argentina produce contenidos para Torneos, dio a conocer un comunicado en el cual niega todo vínculo con Burzaco.

En tanto, el inicio de la audiencia de ayer sufrió una demora porque Burzaco se quebró en el estrado de testigos, según reveló el sitio web BuzzFeedNews, del periodista estadounidense Ken Bensinger.

El ex CEO de TyC ingresó en la sala del tribunal con el rostro desencajado y empezó a llorar. Luego fue retirado del estrado y la audiencia volvió a reanudarse más tarde.

"Hicimos un acuerdo para repartir la carga para pagar 15 millones de dólares en sobornos", indicó Burzaco al responder por segundo día consecutivo a las preguntas del fiscal Samuel Nitze. La operación se realizó a través del banco suizo Julius Baer, agregó el ex CEO de Torneos.

Paladino, con el afán de despegarse de las acusaciones, afirmó sobre Burzaco: "Lo llaman a declarar en una causa por compra de derechos de mundiales y copas América, en un expediente que se circunscribe a dirigentes de la Fifa y la Conmebol. Este hombre sale a hacer esa declaración y está claro que responde a alguien".

También aseguró que está "viviendo una pesadilla" a raíz del suicidio de Delhon por tratarse de un "amigo" suyo.

"(Delhon) Es un hombre que no tiene nada que ver con la política, un colaborador que empezó a ver las redes sociales y no soportó esas acusaciones de un delincuente como Burzaco, quien ya admitió su culpa ante la Fifa y la Conmebol y era dueño de Torneos y Competencias", puntualizó.

"¿Cómo puedo estar involucrado en todo esto?", reveló Paladino que le comentó Delhon antes de suicidarse.

Por su parte, la diputada nacional electa por Cambiemos Graciela Ocaña sostuvo que la declaración de Burzaco demostró que "el dinero que el Estado pagaba por derechos de televisación servía para generar un mecanismo de corrupción y pago de sobornos" armado la Argentina.

Ocaña recordó que ella inició sus denuncias contra Fútbol para Todos en 2014 y consideró que, en este punto de la investigación, se ha demostrado que en la Argentina "el dinero que el Estado pagaba por derechos de televisación servía para generar un mecanismo de corrupción y sobornos".

Por eso, reclamó "que se profundice la investigación respecto del dinero que salió del Estado para pagar sobornos no solamente a los funcionarios argentinos sino a dirigentes deportivos de otras federaciones de América latina".

También indicó que reiterará ante la Justicia su pedido de embargo de los bienes de la familia Grondona y que se investigue una cuenta en el exterior por casi 90 millones de dólares, además de un seguimiento especial de la ruta del dinero que desembolsó el kirchnerismo durante la Copa América 2011 (celebrada en la Argentina).