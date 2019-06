Bonfatti: "Vamos a construir la mejor provincia del país"

El candidato a gobernador del Frente Progresista, Antonio Bonfatti, se comprometió ayer a trabajar para hacer de Santa Fe "la mejor provincia del país". Lo dijo tras presentar y firmar, junto al candidato a intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, el Acuerdo por Venado Tuerto, compuesto por 19 obras y proyectos claves para ese distrito.

"Este acuerdo es la reafirmación de nuestro compromiso con la construcción de la mejor y más desarrollada provincia de Argentina. Vamos por más trabajo, más salud y más educación, para que la vida de los vecinos sea cada vez mejor. Ustedes saben que si lo decimos, lo hacemos", aseguró Bonfatti durante el acto llevado a cabo en el cine teatro Verdi, y del que también participó el candidato a senador Lisandro Enrico.

"Somos lo que hacemos, y si lo decimos lo hacemos, en 2007 nos propusimos cambiar Santa Fe, y ustedes recuerdan las asambleas que se hicieron en esta ciudad, donde discutimos qué provincias queríamos, y las obras, y los proyectos aquí están, e hicimos más. Dijimos que íbamos a hacer 80 centros de salud y van 104, y dijimos 9 hospitales y van 10", recordó, y enumeró además la ejecución de rutas, edificios de justicia, y cultura, y seis acueductos en 10 años.

El acuerdo firmado por Bonfatti y Chiarella contempla, entre otros aspectos, el cierre de un basural a cielo abierto, viviendas y accesos a lotes, la ampliación del acceso a la Avenida Santa Fe, el arribo del Plan Abre a dos barrios, el Canal Cayetano Silva, la construcción de un parque alimentario, y la pavimentación de la Avenida Spora.

También plantea el recambio de luminaria LED, la circunvalación a la ciudad, cloacas, la instalación de 100 cámaras de seguridad, recuperación del predio del ferrocarril, infraestructura cultural, trabajo con la EPE, remodelación de la comisaría 2, construcción de la escuela de arte, finalización de la escuela secundaria 238, terminación del nuevo Centro de Justicia Penal, y una cancha de hockey de césped sintético.

"No somos demagogos, no firmaron esto para un sport publicitario, si lo firmamos es porque está estudiado desde el punto de vista financiero, hay que seguir transformando la provincia y cuidar lo que se ha hecho porque los derechos no son eternos", manifestó Bonfatti.

La jornada de Bonfatti por el sur provincial incluyó, además, recorridas y encuentros con autoridades y referentes de las localidades de Hughes, Wheelwright, Santa Isabel, San Gregorio, Christophersen, María Teresa, Villa Cañás, y Teodelina.