Auditoría en Pami: el gobierno detectó gastos de "dimensiones astronómicas"

Asimismo, indicó que “el déficit creciente se fue profundizando en 2023 y en noviembre llegó a los $92 mil millones", y añadió: "Fue tan grande el despilfarro que se encontraron gastos en publicidad de dimensiones astronómicas equivalentes, por ejemplo, a todo un año entero de reactivos para los afiliados que sufren de diabetes”.

“En virtud de la auditoría se denunció la venta de recetas truchas -aseguró-, y fue tan obscena la conducción y la desidia que, además, el organismo sufrió un hackeo del sistema informático que dejó a 5 millones de afiliados con sus datos a merced de estafas. Habiendo hecho los recortes necesarios, se evitó la catástrofe también en el Pami”.

“Cuando el presidente nota que en alguna jurisdicción los impuestos atentan contra el derecho de propiedad hace estas declaraciones", aclaró Adorni, en relación con la polémica por la rebelión fiscal impulsada por el diputado José Luis Espert y siguió: "Siempre va manifestarse en contra de todo lo que él considere una situación donde se vulneren los derechos de propiedad”.

"Es difícil entender al gobernador (Axel) Kicillof cuando hace esas declaraciones. Criminal es lo que han hecho con la Argentina durante tantos años en materia económica. Estamos intentando corregir el desastre que nos han dejado”, insistió.

En ese sentido, Adorni señaló: "Estamos en una coyuntura muy compleja donde hay cosas que van a llevar más tiempo y readecuar el sistema tributario no es una tarea sencilla. No consideramos que haya una incitación a no pagar, fue simplemente un ‘tengamos bien en claro que la propiedad privada es un derecho que se debe respetar’".

"Hay que seguir buscando Justicia", insistió el funcionario, y concluyó: "Si estar de acuerdo con algún país o haber cambiado el lineamiento en materia de política internacional deviene en miedo a un atentado, lo mal que estamos. Los esfuerzos en materia de seguridad que se están haciendo son infinitos".