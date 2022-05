Anotado para 2023, Pullaro arma el campamento para recibir a Lousteau

>> Leer más: Maximiliano Pullaro: "Me gustaría ser gobernador"

Las ganas del ex ministro de Seguridad de competir por el sillón de Estanislao López no son una novedad, ni puertas adentro del radicalismo santafesino ni en los distintos campamentos políticos. “Maxi trabaja para unificar a la oposición y para ser el candidato, pero si no le toca jugar ese papel no va a tener ningún drama en apoyar al que le toque”, dicen a La Capital desde su entorno.

Con varios activos para completar en la planilla de Excel -tienen candidato, el presidente del partido y estructura en toda la provincia- en la corriente NEO se entusiasman con ser uno de los motores principales de la unidad.

https://twitter.com/felipemichlig/status/1519895804881866752 Agradezco a todos los que me acompañaron en el acto de ASUNCIÓN como Pte. de la UCR Pcial, fruto de la unidad y el consenso interno, lo cual es un ALTO HONOR. Trabajaremos para CONSTRUIR FUTURO y darles a los Santafesinos el Gobierno que se merecen.https://t.co/UCQbUPVigk pic.twitter.com/TLmRrGDHo2 — Felipe Michlig (@felipemichlig) April 29, 2022

Sin embargo, también están convencidos de que una Paso es inevitable. Pero también de que puede ser productiva. Con un ADN tan diverso, y sin un gran elector que alinee a todos detrás suyo, la primaria es la única opción para medir fuerzas, sintetizar miradas y que el candidato -o candidata- que emerja esté revestido de legitimidad.

Tras la asunción de Felipe Michlig como presidente del comité provincial del radicalismo, donde aparecieron en la foto dirigentes de todos los partidos con los que quieren armar el “frente santafesino”, continuaron las charlas informales.

En el socialismo, deslizan en el radicalismo, algunos grupos se muestran más proclives a avanzar más rápido y otros son más cautos, pero nadie quiere quedarse afuera del armado. En el PS, interpreta un armador opositor, persiguen dos objetivos: generar mejores condiciones de negociación, y que la decisión de sumarse a un espacio con el PRO sea más tolerable para ciertos núcleos militantes.

Lo cierto es que en el radicalismo santafesino no quieren dejar nada librado al azar. Creen que sólo con Juntos por el Cambio podrían ganarle al Frente de Todos, pero con el socialismo adentro las probabilidades de volver al poder serían todavía mayores. “Más allá de que los gobiernos del PJ no son fáciles de ordenar, al peronismo no lo podés subestimar”, advierten.

Pese a que la elección de gobernador será -si no se modifica el cronograma- antes que la presidencial, en el laboratorio radical imaginan una competencia nacionalizada. Uno de los interrogantes es cuánto pesará en la ecuación santafesina el factor Milei. En la provincia, señalan, el diputado de La Libertad Avanza no tiene el mismo volumen que en el Amba pero reconocen que es un debate que “más temprano que tarde hay que dar”.

El factor Milei

Lo que es seguro es que al igual que sucedió en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, el qué hacer con Milei sobrevolará la discusión en el encuentro nacional de Evolución, que se realizará este sábado en el camping de UPCN en la capital provincial.

https://twitter.com/maxipullaro/status/1521491420091191297 Este sábado nos encontramos para seguir avanzando en una propuesta concreta, con un diagnóstico y soluciones a los principales problemas de #SantaFe, y aportar a la evolución de#Argentina. (1/2) pic.twitter.com/Kcw2vWzqLU — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) May 3, 2022

Ahí aterrizarán, además de Lousteau, los doce integrantes del bloque de la Cámara de Diputados. Entre ellos, el presidente de la bancada, el cordobés Rodrigo de Loredo, los porteños Martín Tetaz, Carla Carrizo y Emiliano Yacobitti, y la santafesina Victoria Tejeda. También está invitado el histórico armador Enrique Coti Nosiglia.

El plenario -al que esperan unas 1.500 personas, entre diputados provinciales, intendentes y concejales, tanto de Santa Fe como del resto del país- se extenderá durante todo el día. Si bien habrá comisiones temáticas -como infraestructura, seguridad, salud y educación- el plato fuerte será el panel de inicio. Allí se sentarán Lousteau, Pullaro, de Loredo y, quizás, otro dirigente más.

Probablemente, ahí también reaparecerá el fantasma de Milei. Por las dudas, el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que participó de la mesa de Juntos por el Cambio que le bajó el pulgar a Milei- dijo hace un par de semanas que si el economista “tuviera poder, sería peligroso”.