Aníbal Fernández: "Si Cristina va presa se va a armar quilombo"

Polémico. El ex funcionario defendió la inocencia de Cristina Kirchner.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández dijo ayer estar "convencido" de que la ex presidenta Cristina Kirchner "no va a caer presa" y advirtió que "se va a armar quilombo si eso sucede", mientras que elogió al diputado Felipe Solá como "un buen candidato a la Presidencia".

"Estoy convencido de que Cristina no va a caer presa. Ahora, qué quilombo se va a armar si eso sucede", señaló Fernández en referencia a las causas judiciales que afectan a la actual senadora nacional y a un posible nuevo pedido de desafuero con detención preventiva por parte del juez Claudio Bonadio.

Respecto de Bonadio, el ex funcionario nacional lo calificó como "un juez puesto a dedo" y subrayó que en la causa conocida como "cuadernos de la corrupción", que lleva adelante ese magistrado, "no hay cuadernos, hay fotocopias de fotocopias, no hay nada".

"Las cosas van a terminar en la nada. La causa de los cuadernos se va a caer como un piano. Mientras tanto enchastraron a empresarios y políticos", agregó Fernández.

Por otra parte, el ex candidato a gobernador bonaerense del Frente para la Victoria opinó que para las elecciones del año próximo "el peronismo tiene que presentar sus mejores hombres y mujeres", y agregó: "Felipe Solá es un buen candidato a la Presidencia. Me llevo mal desde siempre, pero es un buen candidato".

En otro orden, al ser consultado sobre la designación de la abogada Florencia Arietto, ex candidata a diputada del Frente Renovador, como asesora del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, Fernández la calificó como un "ñoqui que han inventado".

"Esta mujer abusa de su condición de tal y dice cosas para agraviarme. Si esto lo hubiese dicho un hombre, uno va y lo caga a trompadas y se termina", lanzó Fernández, y afirmó: "Tantas convicciones tiene que se va con Bullrich, lo peor del país".