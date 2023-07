Aníbal Fernández confía que el peronismo puede revertir el resultado de las Paso en Santa Fe

"Es una interna que no indica nada sobre el futuro" , señaló el funcionario nacional, y añadió: "Pueden revertirse sin ningún inconveniente, y ahora hay que prepararse para dar una propuesta que llame la atención del electorado" . Las elecciones generales en la provincia de Santa Fe se llevarán a cabo el próximo 9 de septiembre.

Por otra parte, en su carácter de interventor designado del Partido Justicialista de Jujuy, lamentó que el peronismo jujeño "no esté a la altura de las circunstancias" de lo que sucede en la provincia gobernada por Gerardo Morales , al tiempo que cuestionó la forma en que se aprobó la reforma constitucional, al advertir que l a nueva carta magna fue votada "en cuatro días y a los tortazos" .

2023-07-16 larreta pullaro by_HRio.jpg

"En el caso de muchas provincias la reforma constitucional llevó un año de debate, mientras que en el caso de Jujuy la sacaron en cuatro días y a los tortazos, lo que me parece un espanto", señaló en declaraciones a AM 750. y adelantó que mañana se encontrará con el otro interventor designado, Gustavo Menéndez, para "avanzar en soluciones de temas que no pueden esperar".