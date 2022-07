Aníbal Fernández arremetió contra Espert: "¿Cómo puede legislar semejante bestia?"

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario nacional fue tajante contra el legislador libertario: "Bestia! ¿Leyó la Constitución nacional? No se puede privar a un niño de protección económica, por hechos de sus padres".

Acto seguido, arremetió: "Desconoce el principio de razonabilidad y progresividad en materia de derechos económicos y sociales". "¿Cómo puede legislar semejante bestia? Madre de Dios!", disparó.

En el mismo tuit, Aníbal Fernández recordó lo que dice la Constitución sobre que el Estado debe legislar y promover la igualdad de oportunidades a partir de los tratados internaciones que Argentina firmó y se comprometió: "Dictar un régimen de seguridad social especial e integra en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia".

Qué dijo Espert

El diputado Espertvolvió a instalar la falaz idea de que "las mujeres se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo", y propuso que haya un control de natalidad en los barrios populares. No obstante, lo que dijo el legislador fue desmentido con datos concretos. Un reciente informe arrojó que las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo tienen un promedio de 1,8 hijos.

En una entrevista con Infobae, el libertario planteó una insólita propuesta respecto a estas asignaciones: pidió limitar la cantidad de hijos que las personas tengan para acceder a ellos.

"Uno no puede darle una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más allá no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza", cuestionó.

Consultado sobre cómo será la metodología de la propuesta, profundizó sobre el planteo estigmatizador de los barrios populares y las familias que perciben las asignaciones: "Claro, porque si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable".

"Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo, porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos", sentenció Espert.

En esta línea, el legislador libertario reiteró que en algunos sectores tienen hijos para poder cobrar planes sociales. "No tengo la menor duda de eso. Eso se puede comprobar además… Es polémico, pero lo asumo, lo digo y lo afirmo".

No conforme con la estigmatización, el diputado fue aún más lejos y arremetió: "La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales está alrededor de 4 y 5 veces superior a la tasa de crecimiento de la población de clase media y media alta, como consecuencia de lo cual esto significa que, si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia".

Acto seguido, insistió con la idea de controlar la natalidad en los barrios populares: "Tenemos una población que la mitad es pobre y esa mitad que es pobre crece a una velocidad la población que es infinitamente superior a la población que no es pobre".