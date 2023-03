Alicia Gutiérrez: sentimientos encontrados en un nuevo #24M y el mensaje a Macri

La ex diputada se confiesa feliz por la militancia de las nuevas generaciones. Sostuvo que el ex presidente les faltó el respeto cuando hablo de "curro"

La ex diputada provincial y nacional y militante de Derechos Humanos Alicia Gutiérrez sostuvo que cuando se acerca un nuevo 24 de Marzo le surgen sentimientos encontrados. Asegura que por un lado la invade la tristeza de aquellos seres queridos aesinados o aún desaparecidos, pero destaca que le provoca una profunda alegría cuando al ver a las nuevas generaciones enarbolar las banderas de "Memoria, Verdad y Justicia". A su vez, no se olvida de la "falta de respeto" del ex presidente Mauricio Macri, cuando habló catalogó de "curro" a los Derechos Humanos.