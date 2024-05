Alberto Fernández le escribió a Tendencias en Argentina: "No estaba promoviendo la prostitución"

El mismo se comunicó con la cuenta de X Tendencias en Argentina , que expuso la conversación generada por los dichos del ex presidente en Gelatina. “Alberto nos escribió por privado para aclarar: ‘No estaba promoviendo ni la prostitución ni la venta de drogas’ ”, comentaron los responsables de la publicación en redes sociales y adjuntaron la captura de pantalla con el chat del ex presidente.

Porque Alberto Fernández reapareció y elogió a esa ciudad: “Vas y podés negociar con las prostitutas en la vidriera, podés comprar drogas, hongos alucinógenos”. pic.twitter.com/CKW82QlzXu — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 27, 2024

De acuerdo a la cuenta que explica los motivos por los que ciertas palabras o nombres son tendencias en Argentina , “Amsterdam” fue viral en en el país, por el extracto de la nota de Fernández en el que señalaba que, incluso en los sitios más progresistas y liberales, en el último tiempo ganó la derecha. “Tras la pandemia apareció un movimiento global: la extrema derecha que le hizo creer al mundo que estaba sometido a regímenes totalitarios porque los encerraba, mientras lo que uno hacía era cuidar la salud del otro”, señaló.

“Por eso pasa que en España existe Vox, en Italia lo echaron a (Mario) Draghi para hacer subir a alguien que se calificaba de fascista, que es Giorgia Meloni”, comentó el ex jefe de Estado, quien para argumentar su posición habló de la prostitución y la venta de droga en Amsterdam. De inmediato, una catarata de comentarios reaccionó a sus reflexiones -la gran mayoría cuestionándolas- y el incidente se volvió viral.

Alberto Fernández Tendencias Argentina.jpg

Alberto Fernández volvió a hablar de la fiesta en Olivos

Durante la entrevista, Alberto Fernández volvió a hablar de la fiesta en Olivos, el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta por la pandemia de Covid-19, en julio de 2020.

“Cuando me preguntan por la cena en Olivos, el brindis en Olivos, claro que no debería haber existido, claro que fue un error, claro que me arrepiento”, sostuvo el ex mandatario quien habló sobre el tema sin que se le pregunta de manera específica.

“También es cierto que no lo percibí en el momento, ese día a Olivos entraron más de 100 personas, todo funcionaba ahí”, reconoció Fernández casi cuatro años después. Insistió que no percibió “el riesgo” al que se exponía y exponía a otros. “Un error mío, claramente”, añadió.