Alberto Fernández, el precandidato a presidente por el peronismo y que será acompañado en la fórmula por Cristina Fernández de Kirchner, aseguró esta noche que el juicio que se le sigue a la expresidenta "definitivamente no la afectará electoralmente" al tiempo que destacó que "la gente ya se dio cuenta de que Cristina es una víctima de este sistema judicial".

"No, definitivamente no. Estoy seguro que esta causa es una desvergüenza jurídica. Soy testigo en esa causa. La verdad es que es un escándalo y un estropicio jurídico. La impulsan a toda costa porque piensa que si Cristina está sentada allí en este tempo la va a afectar electoralmente. Y no se dan cuenta es que la gente ya se dio cuenta de que Cristina es una víctima de este sistema judicial", dijo Fernández al ser consultado sobre si el proceso judicial contra la expresidenta la afectará electoralemente.

En declaraciones a la prensa al ser abordado en el ingreso al edificio donde vive en Puerto Madero luego de pasear a su perro, Fernández explicó que "no era este el lugar donde esperaba terminar, y encaré todo este llamado a la unidad sin proponerme como candidato precisamente para que nadie piense que estaba llevando agua para mi molino".

"La verdad es que con la Cristina que me reencontré son más los puntos en común que las diferencias".

El sorpresivo precandidato del peronismo agregó que "las circunstancias hicieron que termine acá, y estoy encantado de cumplir la función, agradezco mucho a Cristina y a los que acompañaban. Ahora a trabajar, la Argentina necesita del esfuerzo conjunto para salir de una crisis inconmensurable. Lo que va a dejar Macri va a ser una Argentina de muy mala calidad, en todo sentido, económica e institucionalmente".

El exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner detalló luego que su aporte puede ser su "conocimiento y dedicación, soy alguien que conoce cómo se construye y de qué se trata un Estado. No me asusta, ya lo hicimos en el año 2003, sé de qué se trata. No me asusta el Fondo, ya negociamos con ellos, conozco cómo actúan, lo que Argentina tiene que proponer, a eso no le tengo miedo. Lo ideal es que lo hagamos entre todos".

Consultado sobre aporte de Cristina destacó: "No sé sí Cristina es más combativa, a veces tiene posiciones más inflexibles. La verdad es que con la Cristina que me reencontré son más los puntos en común que las diferencias. La verdad que es muy placentero hablar con ella de política porque Cristina está por encima del promedio político argentino. Es alguien que sólo aporta cosas buenas, para pensar y para solucionar cosas".

Acerca de qué temas de la Argentina de hoy le preocupaban destacó: "Todo. La Argentina tiene un condicionamiento financiero muy grande producto de su deuda externa. La solución a ese problema es un tema central. Pero hay otros problemas que tienen que ver con el desarrollo del país y con la búsqueda de inversiones. Tenemos que empezar a trabajar para traer inversiones y en eso tenemos muchas oportunidades. Todo eso pensando en una sociedad que está muy lastimada. Que la pobreza ha castigado de un modo penoso a la gente y no podemos desentendernos de eso".

Cuando le recordaron que uno de los slogans del gobierno que "con Cristina vamos a Venezuela", Fernández opinó: "No me gusta caer en esas locuras porque el gobierno ya planteó esas locuras hasta el cansancio. La verdad que la Argentina de Macri se parece mucho más a Venezuela que la Argentina que Cristina dejó. Pero no quiero entrar en esas comparaciones, en esos debates. Son falsos dilemas. La verdad es que tenemos una Argentina en muy mal estado económico e institucional. Y eso es lo que tenemos que empezar a resolver rápidamente".