Alberto Fernández confió detalles de cómo se gestó la fórmula con Cristina

"El país no necesita a alguien como yo que divido, sino a alguien como vos que suma", fue la frase que utilizó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para invitarlo a Alberto Fernández a encabezar la fórmula presidencial para las próximas Paso, con ella como postulante a vice.

El día que se gestó esta idea de Cristina fue el pasado miércoles, cuando lo llamó por teléfono a Alberto Fernández para convocarlo a una reunión por la tarde, en la que con determinación y marcada convicción la ex mandataria le transmitió su decisión al ex funcionario.

Fue el propio Alberto Fernández quien dio cuenta de estos pormenores en una conversación telefónica por línea privada con la periodista Nancy Pazos, que la propia conductora hizo pública luego vía su cuenta personal de Twitter.

"Cristina me llamó el miércoles y pidió verme por la tarde y ahí ella me dijo que el país no necesita a alguien como yo que divido sino a alguien como vos que suma", explicando así por qué quería que él fuera el candidato, le contó Alberto Fernández a Pazos, hablando desde la producción de la radio Rock & Pop.







La misma Pazos narró en otro tuit que entre el jueves y ayer armaron el video que publicó hoy Cristina, con una celeridad inusitada, configurando así la noticia que hoy sacudió el tablero político nacional.

Alberto le pidió a CFK que lo pensara. Ella le dijo: "El país no necesita a alguien como yo que divido sino a alguien como vos que suma". El jueves y el viernes se realizó el video que CFK subió hoy. #RuletaRusa @fmrockandpop #CristinaVice #FernandezFernandez pic.twitter.com/8nYBYVIThB — Nncy Pzos (@NANCYPAZOS) 18 de mayo de 2019

El video que divulgó la ex presidenta esta mañana se viralizó de manera exponencial, generando de inmediato una enorme repercusión, a tal punto que protagonistas de diferentes sectores políticos se hicieron eco de este anuncio que modifica sin dudas el escenario electoral.