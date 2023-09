A una semana de la paliza histórica en las urnas, cruje el peronismo de Santa Fe

El peronismo santafesino es un hervidero: a casi una semana de la paliza electoral que desalojó al partido de la Casa Gris, el gobernador Omar Perotti adelantó que no presidirá el bloque de diputados provinciales que integrará desde diciembre próximo y, entre otras definiciones, ligó a Marcelo Lewandowski -quien fue por la sucesión- a errores estratégicos durante las Paso de julio . Pero las restantes tribus del PJ, también golpeadas por el revés histórico en las urnas y ahora abocadas al arranque de la campaña por la candidatura presidencial de Sergio Massa, rechazaron sin atenuantes el balance del rafaelino .

En plena debacle poselectoral, Perotti dio a entender que no presidirá la bancada peronista una vez consumado el recambio legislativo en Santa Fe. El oficialismo logró al menos diez bancas en la Cámara baja, pero el rafaelino no podría controlar eventuales fracturas. Al respecto, el Movimiento Evita no desestima armar un monobloque.