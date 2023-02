Violento asalto a una carnicería: encerraron a tres empleados en la cámara de frío

Fuerte pedido de un vecino al que le balearon dos veces la casa: "Nadie me ayuda"

En instantes, los asaltantes también se apoderaron del dinero que el propietario del negocio tenía preparado para el pago de proveedores y del alquiler del local. La suma exacta de lo sustraído no pudo ser confirmada.

robo carniceria01.jpg @maxiklan

“El tipo que nos apuntó a nosotros con el arma no fue muy violento. Nos pidió que nos quedáramos tranquilos, que no si no hacíamos nada raro todo iba a salir bien, que sólo querían la plata del negocio. Pero a mi patrón sí le gritaron más, lo amenazaron con más dureza”, sostuvo Gerardo.

El empleado rememoró los minutos que, si bien fueron pocos, parecieron interminables dentro de la cámara frigorífica de la carnicería. Los delincuentes tuvieron el gesto de sensibilidad de dejar la puerta cerrada, pero sin traba.

“Lo primero que pensaba era en que se fueran lo más rápido posible. No sabíamos cómo estaba el patrón, porque le gritaron mucho más él. Pero por suerte no pusieron la traba en la puerta. Habremos estado cinco minutos en total. No sufrimos mucho el frío porque nos sorprendieron cuando estábamos acomodando mercadería y la temperatura estaba templada”, añadió Gerardo.