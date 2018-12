Uno de los cuatro jóvenes detenidos el martes en Rosario, luego de haber recibido un cargamento de drogas sintéticas valuado en 95 millones de pesos desde el Reino Bélgica, trabaja en el concejo Municipal de Rosario y ahora había superado el examen y quedó en la lista de posibles ingresantes a la Fiscalía Federal.

A este joven (A.G, de 21 años) le encontraron todo tipo de estupefacientes en su casa.





De hecho quedó en la lista definitiva para prestar servicios auxiliares (como ordenanza) y cobrar un sueldo de $33 mil iniciales.

El joven se había presentado en noviembre pasado al examen democrático, que lo puede hacer cualquier persona para ingresar al Ministerio público Fiscal. "El joven hizo el examen democrático, que es teórico y práctico, y para el cual no necesita tener ningún tipo de antecedentes. Lo había aprobado y ahora estaba en una lista, pero eso no quiere decir que haya estado para ser elegido o no", aclararon esta noche a La Capital desde la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Y enseguida agregaron: "Con las personas que superan el examen, el fiscal puede decidir a quien elegir".

Pero el deseo del joven quedó trunco ayer, luego de que un operativo encubierto de la PSA lo detuvo recibiendo una encomienda con droga de diseño enviada desde el Reino de Bélgica.

El joven, junto a otros tres personas detenidas -todas ligadas a las fiestas electrónicas- recibieron mediante una entrega controlada que organizó la justicia unas 190 mil dosis de "25 E NBOH", una sustancia que causa efectos alucinógenos.

Una vez arribada la encomienda al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, personal de la Unidad Operacional de Control de Narcotráfico y Delito Complejo (UOCNyDC) de la PSA, de la División Narcotráfico de la AFIP-DGA y de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, abrieron el envío y, previo examen del contenido mediante test orientativo, constataron que se trataría, en principio, de una gran cantidad de dosis de "25 E NBOMe", sustancia considerada estupefaciente -y como tal, incorporada al listado elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 77 del Código Penal- que produce efectos alucinógenos.

De acuerdo a fuentes de la investigación, el cargamento secuestrado tiene un valor de comercialización superior a los 95 millones de pesos.

Tras la autorización por parte del Juzgado interviniente, se organizó la entrega vigilada del envío, procedimiento en el cual personal de la PSA se hizo pasar por empleados de la empresa de Courier. Así, el 18 de diciembre se detuvo al destinario del envío y se allanaron su domicilio y otras tres viviendas, al tiempo que se incautó la suma de $ 3525 en efectivo moneda nacional, 293 troqueles reactivos a narcotest para ácido lisérgico (LSD), tres frascos de ketamina, diez pastillas de MDMA (Éxtasis), dos frascos con cogollos de Cannabis Sativa, dos macetas con plantas de Cannabis Sativa, una maceta con un tallo de Cannabis Sativa, una carpa para cultivo -que contenía las plantas de marihuana) junto con las luces ultravioletas y el cooler que había en su interior-, una bolsa con picadura de marihuana, seis blisters con comprimidos de Alplax y Clonazepan, una balanza de precisión, doce teléfonos celulares, cuatro chips y documentación de interés para la causa.









El joven ingresó en diciembre de 2017 como empleado del Concejo Municipal, según sus registros previsionales. Este año se inscribió como postulante para ingresar a las fiscalías federales de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Venado Tuerto.