Un accidente fatal de un pasajero de Uber Moto reaviva el debate sobre la app ilegales

Luego del hecho la legalidad de Uber volvió a estar en boca de todos en Santa Fe , que cuenta con una ordenanza específica sobre el tema. El primero en abordar el tema desde el Concejo local fue Carlos Suárez , de la Unión Cívica Radical e integrante del bloque Unidos que en Aire de Santa Fe dijo: "El Concejo sancionó esta norma trabajando y dialogando con las aplicaciones, pero aun así no logramos que algunas de estas empresas se inscriban en el registro. Con lo que hoy tenemos no se evitó esta situación" . En Rosario existe una normativa similar, que afronta con la misma realidad.

Uber Moto en Santa Fe: ¿legal o ilegal?

La Capital dio cuenta en octubre de 2024 la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Santa Fe para legalizar las aplicaciones de movilidad, como Uber. La medida fue celebrada por la mayoría del cuerpo legislativo y hasta los taxistas santafesinos dieron el visto bueno. Sin embargo, la norma deja en claro que los traslados en motocicletas están prohibidos.

La ordenanza 12.991 expresa que “queda excluida la actividad de traslado, comercial, habitual y oneroso de personas por medio de moto vehículos, cualquiera sea el modo de concertación del viaje".

Ahora bien, lo que dice la norma no es lo mismo que sucede en las calles de Santa Fe –y de Rosario-. El servicio de motos gana adeptos por su velocidad y precios (puede llegar a valer un 40% menos que un servicio de Uber común), también suelen ser utilizados como servicios de cadetería. Del otro lado, los conductores lo toman como una salida laboral o una fuente de ingresos extra.

“Cualquiera que quiera asumir el riesgo -de tomar un viaje en moto de una app aún no inscripta, y por tanto ilegal- será bajo su responsabilidad", indicó Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno y Seguridad municipal, a principios de mayo en conferencia de prensa.

Por su parte, Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe, indicó en UNO Santa Fe que actualmente hay ocho apps habilitadas, pero reiteró que solo pueden operar aquellos conductores inscriptos y habilitados para el transporte de pasajeros. “Ojalá se inscriban más. Lo que necesitamos es seguridad para el que traslada al pasajero”, planteó.

En este sentido, Poletti agregó: “Desconocer que las apps no es una opción. Ahora el desafío es ver cómo adaptarlas para que funcionen de la forma más ordenada y segura posible”.

Qué pasa en Rosario

Rosario cuenta con la ordenanza 10.544 para el uso de aplicaciones en el servicio de taxis y remises. Durante tres meses, desde su aprobación en julio de 2024, las empresas tuvieron la inscripción abierta, pero ni Uber, ni Didi –otra compañía que ofrece servicio con motos-, ni Maxim se anotaron. Sí lo hizo Cabify y las convencionales Movi Taxi, Viaja Rosario, Zubo, She Taxi, Viaja Remise y Pedí tu Remís.

“Las cinco aplicaciones de taxis y las tres de remises que tenemos en el registro no solo manifestaron la intención, sino que culminaron el proceso de gestión. Las que no estén hoy es porque no han tenido voluntad de incluirse en todo el marco de la ordenanza", había dicho el intendente Pablo Javkin, al momento de presentar las plataformas, con un claro mensaje para las firmas mencionadas.

No obstante, en la práctica Uber y Didi, más relegado Maxim, siguen circulando por las calles de Rosario y la opción de viajes en moto vehículos está disponible. En este marco, los mismos usuarios de estas aplicaciones advirtieron que en más de una oportunidad tomaron un servicio de auto por estas aplicaciones y el vehículo encargado del traslado era un taxi. “Si no nos insertamos en ese proceso desaparecemos. Saquemos todo el lastre y pongámonos dentro de esas aplicaciones, es lo único que nos puede salvar”, había sugerido Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente, que en febrero pidió la legalización de las apps.

En los papeles, mientras que Uber, Didi o cualquier aplicación no se adecúe a la ordenanza 10.544 de Rosario el servicio es considerado ilegal. Los controles de tránsito son los encargados de detectar estar irregularidad. De todas formas, en la calle la presencia de estas empresas ya es cotidiana.

Los implicados en el siniestro de Santa Fe

“El imputado César O. conducía una camioneta marca Chevrolet modelo LUV, que circulaba por calle Castelli en dirección oeste-este. El hombre investigado manejaba bajo los efectos de tener cocaína en sangre y faltó a su deber de cuidado”, precisó la fiscal de turno Yanina Tolosa en la audiencia imputativa ante el juez Sebastián Szeifert . De todas formas, quien tomará el caso será Rosana Marcolín, la fiscal de Accidentes de Tránsito del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

Por su parte, Pablo B. “conducía una motocicleta marca Motomel modelo Skua 150cc con la víctima como acompañante. El conductor del moto vehículo también faltó a su deber de cuidado y se encontraba bajo los efectos de tener cocaína y alcohol en sangre”, argumentó y agregó que “tanto la camioneta como la motocicleta intervinieron concurrentemente en el impacto producido en la intersección ambas calles”.

“Como resultado del siniestro, Joaquín Ignacio Serra falleció en el lugar”, y añadió que “el conductor de la motocicleta sufrió fractura de fémur derecho y omóplato izquierdo, entre otros traumatismos en distintas partes del cuerpo, como el cráneo”.

En concreto, César O. es investigado penalmente como coautor de homicidio culposo agravado en concurso ideal con lesiones graves culposas. En tanto, el imputado Pablo B. es investigado como coautor del delito de homicidio culposo agravado.

Mientras tanto, y a pesar de que las fiscales pidieron la prisión preventiva, el conductor de la camioneta recuperó la libertad. El otro imputado sigue internado en el hospital José María Cullen.

Según la resolución, el imputado tendrá que fijar un domicilio; quedar al cuidado de un guardador; establecer una fianza y tendrá que realizar un tratamiento para tratar su adicción a las drogas. A su vez, se le impuso una medida de distancia de 500 metros de los familiares de la víctima; y la prohibición de manejar cualquier tipo de vehículo.