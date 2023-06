Una familia de República de la Sexta denuncia que le allanaron la casa por error

Cecilia contó a La Capital : “Fue una situación horrible. A las 7 y 10, recibí en el trabajo una llamada de la niñera. Cuando fui a atender, se cortó la comunicación. Creí que mi nene más chiquito estaba descompuesto . Cuando logré comunicarme, me dijo que estaban allanando mi casa y que estaba bien. Corté y me fui volando a mi casa, manejando muy nerviosa. Cuando llegué me encontré con cuatro policías, haciendo guardia en la puerta de mi casa, con los rostros tapados, y con el portón del frente que ya estaba hecho mierda ”.

“Me identifiqué como la dueña de casa y me permitieron entrar. Adentro me encontré con tres agentes de la AIC y con dos testigos, en pleno procedimiento, haciendo las actas. La niñera estaba con los nenes y ni siquiera la dejaban mover. Cuando pude observar lo que habían grabado las cámaras, vi con la impunidad, la violencia, con que se habían manejado. En las imágenes (aclaro que en la pantalla la hora está adelantada dos horas) se va a la niñera como se asusta por los golpes, porque no sabía qué pasaba, no sabía si era alguien que quería entrar a robar. Entraron cuatro policías, apuntando con sus armas a la cabeza de la cuidadora. Los chicos escondiéndose debajo de la mesa”, contó Larrosa.

La mujer contó que los policías le leyeron una orden de allanamiento, firmada por el fiscal Adrián Spelta, en la que figuraba como casa a registrar el inmueble de Ayacucho 2220. “Yo vivo en Ayacucho 2216. Les dije que se habían equivocado, pero ellos insistieron en que a pesar de que el número no era exacto, la descripción del frente de mi casa coincidía con el que figuraba en la orden del fiscal. Pero el domicilio del 2220 tiene el número bien visible. A pesar de eso, los policías dijeron que era una orden del fiscal y que la descripción de la casa que tenían en la orden de allanamiento coincidía con la mía”, sostuvo.

allanamiento Ayacucho 2200.mp4

“Buscaban a una mujer que había matado a alguien el año pasado, que supuestamente tenía dirección en mi casa. Pero hace tres años que alquilo acá. No sé quién es esa persona. No tenemos nada que ver. Mi marido y yo tenemos nuestros trabajos. Nadie te da una explicación. Dan una dirección para allanar y entran a tu casa rompiendo todo. No son capaces de averiguar o chequear bien. No sé cómo se manejan en estos casos”, aseguró Larrosa.

Dijo que no hubo forma de convencer a los policías de que se habían equivocado. “Ellos leían que el portón que se describía en la orden era el mío. Estaban empecinados que estaban en lo correcto, pero el acta decía 2220. Revisaron toda mi casa, dieron vuelta todo. No se llevaron nada. Estuvieron casi dos horas en mi casa, pero no se llevaron nada. Buscaban armas, no tenemos armas. Tampoco se llevaron celulares, ni siquiera el de la niñera. Me dejaron el portón destrozado y otra puerta interior igual, además de la situación de mierda que vivieron mis hijos. No se pueden equivocar tan feo. La casa que buscaban tiene el número bien visible, pero como mi casa tiene un portón blanco de tres hojas y está más cerca de Riobamba y eso es lo que figuraba en la orden, se metieron en mi casa y no en la que figuraba en la orden”.

allanamiento equivocado02.jpg Los destrozos causados en el allanamiento en Ayacucho al 2200.

“Hago visible lo que me pasó a mí porque no pueden pasar estas cosas. Los nenes gritando y escondiéndose debajo de la mesa. La niñera también a los gritos advirtiendo que había criaturas. No puede ser que nadie se haga responsable. Que obtengan una dirección y rompan todo sin justificación”, agregó Larrosa, quien ayer mismo hizo la denuncia de lo que consideró como “una falta grave de la policía”, subrayó.

Desde la Fiscalía Regional aseguraron a La Capital que se trató de un procedimiento entre otros allanamientos realizados el marco de una investigación por homicidio.