Un video captó el momento justo del ataque a balazos en venganza contra Esteban Alvarado

El hombre se mostró sorprendido por lo que atravesaron sus vecinos, pero aclaró que no tiene contacto con Alvarado. “Me da lástima lo que pasó. Hubiese preferido que me disparen a mí. No le pueden hacer eso. Pero yo nada me sorprende. Todos tenemos que tener miedo porque no estamos a resguardo de nada”, expresó.

balacera 01.mp4

Al ser quien es, Jorge no eludió respuestas cuando le preguntaron por Alvarado, al que definió como “una buena persona, nunca me trajo un problema, siempre se ocupó bien de mis nietos y a mi hija nunca le faltó respeto", y añadió: "Después está todo lo que se dice de él”.

Según Jorge, Alvarado y su hija se separaron entre 2013 y 2014. “Hace tres o cuatro años que no tengo relación con él. Nunca le llevé el apunte a sus cosas. Sabía que andaba con el tema de los autos, pero nada más“, le dijo a El Tres.

"Yo no tengo contacto hace cuatro años. Soy el abuelo de su hijos. Nunca me trajo problemas. Yo vivo de mi trabajo. Mi hija tampoco tiene contacto con él, salvo por los chicos. Ya no tenemos nada que ver. No sé por qué pasó lo de esta mañana a esta gente (en alusión a la casa baleada).