Un policía jura haber sido atacado por un fantasma

Reinaldi aseguró que "no volvería bajo ninguna circunstancia a trabajar en ese lugar", y agregó que tras lo ocurrido sufre pesadillas. El hombre, de 30 años, quien trabaja desde diciembre del año pasado como celador de los calabozos de los detenidos transitorios en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú, reveló que "desde hace un tiempo que se escuchaban ruidos extraños, golpes y gritos de arriba de las celdas".

Reinaldi contó que subió la escalera hacia la parte superior, donde hay todos calabozos vacíos. "Siento como que me agarran desde adentro de una celda y empiezo a forcejear como con una persona toda de negro, encapuchada... Quedé todo rasguñado. Entré en nerviosismo, pedí auxilio y socorro, me oriné, esta persona me quería matar, no tenía otra intención, era un ente, no sé cómo llamarlo. La fuerza es impresionante, no me lo podía sacar de encima", relató.

Asimismo, añadió: "Me caigo al piso, me toma de las piernas y me vuelve a meter adentro... queriéndome agarrar. Detenidos desde abajo vieron el forcejeo y han visto la sombra en otra oportunidad y en ese momento también". "No alcancé a ver las uñas, decía te voy a matar, te voy a matar, tenía la voz gruesa y ronca", describió.

Reinaldi tiene dos causas judiciales abiertas: una por violencia de género y la restante por estar sospechado de haber participado en hechos de abigeato.

El uniformado registra además varios hechos de indisciplina en su legajo interno. Hace un tiempo acusó una lesión en su muñeca por la que tuvo ir en varias oportunidades ante la Junta Médica debido a inconsistencias en sus dichos.

El Jefe Departamental de Gualeguaychú, César Primo, se mostró cauto ante este relato. En declaraciones periodísticas afirmó que el policía había sufrido un brote psicótico que obligó a su traslado al Hospital Centenario.

“Comenzó a alterarse y se debió convocar a personal del área de salud del Hospital Centenario. Arribaron en una ambulancia. El médico lo revisa y afirma que, en primera instancia, podía tener un brote psicótico y aconsejaba su traslado, medida que se implementó de inmediato”, expresó Primo.

Horas después, el policía fue trasladado a su domicilio y quedó al cuidado y contención de su grupo familiar. La Policía de Entre Ríos le puso a disposición un psicólogo, informó Primo, a fin de que “le brinden la ayuda necesaria”.

Además, el Jefe Departamental comentó: “Presentaba unos rasguños, unas heridas en la espalda”, pero indicó que no se sabe si se produjeron durante el momento en que recorría los calabozos o antes. “No sabemos si los presentaba con anterioridad o los produjo en ese momento”, señaló.

Las personas que estaban privadas de su libertad y alojadas en los calabozos “vieron la angustia de este funcionario policial y también sus compañeros, que estaban haciendo tareas de limpieza en uno de los patios”, reseñó.