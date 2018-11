Un comerciante se defendió de un robo y terminó internado

Un asalto en un local de Barrio Casas terminó con un comerciante herido que sufrió lesiones graves en un brazo. Los vecinos denunciaron que la inseguridad es "moneda corriente" en la zona y decidieron movilizarse esta mañana para reclamar soluciones.

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, Eduardo relató el violento asalto. "Esta persona ingresó como un cliente normal, me pidió mercadería y enseguida lo tenía encima diciéndome dame plata de la caja, me empezó a exigir más, comenzó el forcejeo, tenía la mano en el bolsillo, yo me di cuenta que no tenía armas".

"Entonces empezaron los golpes, el forcejeo, las trompadas, nos caímos, y me golpeó la cabeza contra el piso, igualmente traté de zafar, y fui hasta la puerta para pedir auxilio porque nadie me escuchaba", describió.

"Pero él agarro el picaporte y me decía de acá no vas a salir, no vas a salir vivo. Fue ahí que rompí el vidrio con el brazo, con el ruido el tipo agarró la moto y se fue", contó.

Asalto en Barrio Casas



"Cuando rompí el vidrio me quebré el puño y los brazos, me corté y sangraba, como pude agarré el teléfono y llamé a la emergencia, fueron segundos eternos", agregó.

El comerciante lamentó que se sucedan los asaltos. "Le hice frente, no sé si está bien o mal, uno está cansado, esto es moneda corriente y uno toma bronca, hay gente que reacciona distinto", dijo tras haber dejado el hospital a las 2 de la mañana.

Ante la reiteración de sucesos violentos, los vecinos organizaron una manifestación y corte de calles hoy por la mañana en Casiano Casas al 900.