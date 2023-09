Un incendio no alcanzó para ocultar un homicidio en Tablada

“Con todas las cosas que pasan en esta zona no puede ser que no haya una sola cámara de video vigilancia. Este es un barrio duro. En el que pasan muchas cosas. Pero si miran en la zona no hay una sola cámara”, reflexionó un joven vecino de Necochea al 3500, entre el pasaje Villar y bulevar Seguí. En esa cuadra, el martes por la noche, un incendio en un monoambiente de pasillo, lindero al Club Atlético Necochea (CAN), sobresaltó al vecindario. El incendio fue en el departamento en el que residía desde hacía poco más de un año Eduardo Marcelo Oviedo, de 61 años y enfermero jubilado. Pero lo que en principio pareció ser "un hombre que se quedó dormido con el cigarrillo en la cama y se le incendió el departamento”, como refirieron vecinos en un primer momento, pasó a ser un homicidio a partir de la revisión que el médico policial realizó sobre el cadáver, que detectó en el cuerpo de la víctima varias puñaladas en el cuello y el tórax. Esas heridas fueron confirmadas por el preinforme de autopsia ordenada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, quien quedó a cargo de la investigación.