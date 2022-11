Así resultó herido Lucas S., un joven de 24 años oriundo de la provincia de Tucumán que quedó internado en grave estado y en condición de detenido , ya que los fiscales que investigan el caso prevén imputarle un intento de robo con un arma no hallada. Si bien el incidente era confuso y hasta anoche no había sido aclarado, el policía que disparó estaba acompañado por otro uniformado de civil. Fuentes del caso conformaron que son dos los policías demorados, al menos hasta que se aclare de qué arma partió una cantidad no determinada de disparos .

S. permanecía anoche internado en el Hospital Clemente Alvarez (Heca) en un estado delicado, con un balazo en la espalda y otro en el pecho. Según una primera estimación médica una de las lesiones le habría afectado la movilidad de por vida. En tanto, los otros tres asaltantes lograron escapar en dos motos de tipo Enduro por calle San Martín en dirección al río.

De acuerdo con testigos ocasionales que hablaron con este diario _al mediodía la zona es muy transitada_ el portavalores logró bajar del auto con la mochila en la mano y entrar a las corridas en la cochera del edificio de oficinas, de forma que evitó cualquier oportunidad de los ladrones para lograr su objetivo.

>>Leer más: Conmoción en San Martín al 500: un ladrón fue baleado frente a una financiera

Los hechos sucedieron cuando a la cochera del edificio de San Martín al 500 llegó un Volkswagen Gol blanco en el que se trasladaba el portavalores de la empresa “Mutual 9 de Febrero”. Era quien manejaba y tenía a su lado una mochila con el dinero. Un agente policial lo acompañaba como custodio. Y según indicaron anoche fuentes de Fiscalía no era el único, ya que en realidad eran dos los empleados policiales de civil que custodiaban al portavalores dentro del auto.

Los dos fueron demorados. Su actuación recién podrá ser evaluada por los fiscales cuando se observen las cámaras de vigilancia de la cuadra y las del propio edificio de oficinas. En función de lo que arrojen esas filmaciones se definirá si son sometidos o no a una audiencia imputativa por las gravísimas lesiones sufridas por S.

El Gol había sido seguido a lo largo de varias cuadras. Ariel, el titular de la mutual, contó a este diario: “El auto es nuestro, pertenece a la mutual y está a mi nombre y el portavalores es un familiar. Hace varios años que estamos funcionando en estas oficinas. La operatoria de buscar dinero y traerlo a la mutual es a diario y a distintas horas”. El mutualista explicó que “al dinero lo trasladamos desde el banco Coinag, no hay nada raro en la operación”.

El titular de la mutual contó que uno de los policías “es un agente de la provincia y es amigo del portavalores”. La intervención de un segundo empleado policial se conoció más tarde.

Lo que se conoce respecto de la mecánica del hecho indica que el Volkswagen intentó entrar a la cochera pero se topó con otro auto que también ingresaba. “En ese momento aparecieron dos motos con dos personas a bordo cada una. Dos tipos se bajaron una de las motos y quisieron abrir la puerta del auto. Como no pudieron rompieron la luneta trasera, entonces el policía disparó dos veces”, contó Ariel.

>>Leer más: Tres delincuentes protagonizaron una salidera en una financiera céntrica

En ese momento los dos ocupantes de la otra moto huyeron. El otro maleante que acompañaba al herido se subió al otro rodado y huyó también a toda carrera por San Martín en dirección al río. Los comerciantes de la zona aseguraron que momentos antes del intento de robo una de las dos motos había perseguido al auto y otra estaba en la zona como “campana”.

Algunos vecinos pudieron ver que los dos delincuentes se abalanzaron sobre el vehículo cuando frenó frente al edificio. Incluso dijeron que los ladrones lanzaron un cascote para romper el vidrio trasero del auto. Destacaron además que las personas que iban en el auto actuaron con velocidad y que uno alcanzó a aferrarse a la mochila mientras el otro, que sería uno de los policías, desenfundó su arma y gatilló contra los ladrones. Quien cayó fue Lucas S.

La versión más cercana a los sucesos la dio el propio Ariel, titular de la mutual: “Una vez que el policía les disparó, los ladrones huyeron y no pudieron llevarse el dinero. Para nosotros lo más importante es que nadie murió. El portavalores es familiar y el custodio un amigo de siempre”, destacó.

A esa hora del mediodía los dos bares de la esquina de Urquiza y San Martín estaban poblados de clientes, José, uno de ellos, contó: “Escuché tres tiros. Dicen que fueron dos pero yo escuché tres. Apenas me di cuenta me tiré al piso y me lastimé la rodilla, otros se pararon y corrieron. Yo vi a las motos que iban muy rápido, pero no sé por dónde tomaron”, aseguró.

Otra vecino agregó que “fue una locura”: “Yo escuché dos tiros y vi al muchacho baleado que estaba tirado en el piso, no se movía, apenas giraba la cabeza y las manos, pero no se movía ni intentaba pararse”, contó. Una versión indicaba que quienes intentaron el robo al estilo salidera serían de una banda proveniente de Tucumán, lo que era investigado desde Fiscalía.

La investigación del caso quedó en manos de los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Gisela Paolicelli, quienes ordenaron la revisión de cámaras de la zona, el secuestro de las armas de los policías, pericias balísticas y de los celulares incautados. Por estar implicado personal policial, las medidas periciales fueron asignadas a Gendarmería Nacional y el sumario quedó a cargo de la dirección de Asuntos Internos.