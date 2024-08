Sin rastros de Juan José Raffo, el expolicía prófugo vinculado a un agente de la Side procesado

Juan José Raffo, ex policía condenado como miembro de Los Monos, para fiscales federales está prófugo gracias al encubrimiento de un agente de la Side

Si para un criminal construir poder significa tejer contactos e influencias, una manera de confirmar que lo logró es que al ser buscado por la Justicia pueda mantenerse prófugo por más de un año y medio. Mientras todo sospechoso a su alrededor ya fue detenido, e incluso varios han sido condenados, el expolicía Juan José Raffo continúa eludiendo a investigadores federales y provinciales que pidieron su captura. Con condena cumplida como miembro de Los Monos y buscado en distintas causas que lo ligan al narcotráfico, sospechan que el ex agente logró evadirse gracias a un espía de la Side procesado en mayo por encubrimiento y a quien la Cámara Federal le revocó su excarcelación esta semana.

En mayo pasado el juez federal Marcelo Bailaque procesó a un hombre de 52 años considerado jefe de Inteligencia Rosario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side, ex AFI) pero a mediados de junio le dio la libertad bajo promesa de seguir sometido a proceso. Ahora los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf Casiello revocaron esa decisión y confirmaron el pedido de detención que habían solicitado la Procuraduría de Narcocriminalidad. Para los fiscales que investigan, este hombre colaboró con Juan José Raffo para que el ex policía pudiera mantenerse prófugo en una causa que lo conecta con una célula de Los Monos que tiene como organizador al recluso Leandro "Pollo" Vinardi desde la cárcel de Ezeiza.

Las sospechas se consolidaron en la investigación a la banda que comanda Vinardi, cuando Raffo apareció como una persona de confianza de Guillermo "Chupa" Sosa. Se trata de otro miembro del grupo, ex referente de la barra brava de Newell's, hoy preso y con pedido de condena a perpetua por el asesinato de Nelson "Chivo" Saravia, otro jefe de la hinchada. En marzo de 2023 cayó sobre Raffo un pedido de detención de los fiscales provinciales de Delitos Complejos, por lo cual allanaron su casa de Julio Marc al 3100 pero no lo encontraron.

Desde entonces a Raffo se lo considera como prófugo de la Justicia y se cree que quien lo ayudó fue el agente de la Side sobre quien la Cámara de Apelaciones revocó su excarcelación. Alrededor de Raffo fueron detenidas e imputadas otras personas con quienes tenía vínculos. Por ejemplo José Luis Vitetta, un operador financiero acusado de haber sido intermediario entre Raffo y Brancatelli S. A. para la compra de dólares con dinero proveniente del narcotráfico. O los policías Luciano Arellano y Marcos Barúa, presos por filtrar a Raffo información sobre las investigaciones contra Chupa Sosa. Estos agentes fueron considerados también miembros de una asociación ilícita liderada por Ariel Máximo "Guille" Cantero.

Pero Raffo siguió esquivando la ley. En la causa por lavado contra José Luis Vitteta consta una conversación que este hombre tuvo con otra persona, al cual le decía que Raffo se había fugado a los Estados Unidos, precisamente a Miami. En esa causa, además, se detalla que sobre Raffo sospechan también que manejaba el dinero proveniente de los negocios ilícitos que controla la barra de Newell's.

La Side y un fiscal

Uno de los últimos rastros que se tiene sobre Juan José Raffo es su presunto paso por la localidad de Ezeiza. Allí, según consta en la investigación, lo vieron a fines de 2022 en inmediaciones del aeropuerto manejando un Chevrolet Cruze. Sobre ese auto se abre otra arista: estaba a nombre del fiscal rosarino Mariano Ríos, que fue sancionado y en junio pasado renunció a su cargo en la unidad de Delitos Económicos. Para los fiscales federales fue en ese marco que el agente de la Side no solo asistió a Raffo sino también al fiscal Ríos, a quien alertó sobre el peligro que corría al ser ligado con el ex policía buscado.

El fiscal Ríos, en su defensa, declaró que no estaba al tanto de que Raffo utilizaba su auto. Dijo que se lo había vendido a otro policía, Álvaro Rosales, ex jefe de la División Judiciales de la Unidad Regional de Villa Constitución que no casualmente también estaba en la mira por integrar la misma banda que Raffo.

Raffo y Rosales frecuentaban las reuniones conocidas en el ámbito policial que solían realizarse en el galpón de Guatemala al 2200, uno de los puntos allanados en marzo de 2023. El operativo fue en pleno asado y Raffo no estaba, pero sí sus ex colegas Alejandro Franganillo y Marcelo "Malevo" Mendoza, que había sido jefe de la Unidad Regional de Rosario durante 2021 y para entonces ya ocupaba el mismo cargo pero en la UR VI de Villa Constitución.

En la causa que apunta contra Raffo y el agente de la Side los fiscales sostienen que de la declaración del fiscal Ríos se desprende que el espía tenía "un acabado conocimiento del delito investigado, del curso de la investigación y de quiénes eran las personas investigadas". En uno de los celulares del agente, secuestrado en enero de este año, aparecen conversaciones con Raffo en las que la mayoría de mensajes habían sido borrados. En el mismo teléfono tenía agendados a los policías Mendoza, Franganillo y Rosales. Y además los fiscales encontraron en el aparato documentos de una causa por tráfico de drogas desde Terminal Puerto Rosario, en la cual el agente de la Side no tenía intervención formal.

Las conexiones de Juan José Raffo

Los fiscales sostienen que pudieron comprobar las conexiones políticas y policiales de Raffo. Al menos con Franganillo y Mendoza, que al momento de iniciarse la pesquisa eran, respectivamente, subsecretario de Seguridad Ciudadana de Granadero Baigorria y jefe de la Unidad Regional VI de Villa Constitución. En ese sentido hicieron mención de una denuncia realizada en Campana en enero de 2022, donde un anónimo habló de buques que llegaban a Zárate o Campana con droga que era trasladadas a Rosario. Entre los mencionados como miembros de la organización estaban Mendoza, Franganillo, Raffo y "una tal Medrano" que para los investigadores era la hermana del narco asesinado Marcelo "Coto" Medrano. Por el momento no se conocieron avances judiciales relacionados a esa denuncia.

Otra de las pistas sobre los vínculos de Raffo aparecen en el teléfono de Chupa Sosa, secuestrado en su detención en mayo de 2022 en la causa que investiga el asesinato del Chivo Saravia. En ese aparato, en el que Raffo estaba agendado como "Flaco Juan", encontraron conversaciones que para los investigadores evidenció "la existencia de un vínculo cercano entre ambos y la influencia que ejercía el primero (Raffo) según su condición de exfuncionario policial, haciendo valer sus posibles relaciones y conexiones".

En ese sentido encontraron una conversación puntual del 20 de abril de 2022 en la que Raffo le daba a Sosa "buenas noticias para el norte". Se refería a los cambios en la cúpula policial de la Unidad Regional de San Lorenzo, donde asumirían personas de su confianza. "Se fueron todos los que estaban, viene gente nueva, todos conocidos", le dijo Raffo a Sosa, a lo que él le contestó: "Ok, haceme hablar con ellos. Estoy perdiendo territorio". "Me imagino. Por eso los cambios, por el descontrol", siguió.

Viajes, visitas a la cárcel y armas

En diversas investigaciones consta que Raffo tuvo contactos con personas ligadas al narcotráfico desde la provincia de Misiones, como surge en la causa contra la organización liderada por Pollo Vinardi. También se sabe que hace más de una década solía viajar a Paraguay, según los registros de cruces migratorios que hizo entre los años 2011 y 2013. También hay registros de esos viajes a Paraguay, puntualmente de 2012, en los que aparece el policía Luciano Arellano, que en febrero pasado firmó una condena por juicio abreviado a tres años de prisión como miembro de la asociación ilícita ligada a Los Monos que también integra Raffo.

En algunos de esos viajes a Paraguay a Raffo lo acompañó Lucio Maldonado, prestamista asesinado según el fallo judicial por orden del narco Esteban Lindor Alvarado. El lazo de Raffo con esta familia continuó con un hermano de Lucio, Hugo Maldonado, que en abril pasado quedó preso por tener en su casa un arsenal de fusiles y pistolas. Este hombre había visitado a Raffo en varias ocasiones durante su paso por prisión en 2018. Entre quienes lo visitaron también estuvieron los otros policías mencionados en esta nota: Franganillo, Mendoza, Rosales y Arellano.

El tenor de esa información y algunos apellidos tienen coincidencia con lo extraído del teléfono celular de un funcionario policial que fue investigado pero hoy ocupa un cargo como jefe en la policía provincial. Allí, en una conversación de 2022, sugiere que Raffo "estaría trayendo armas de afuera" mediante un policía que tenía "cinco salidas a Paraguay" y que se cree que era Arellano.