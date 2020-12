“Mili fue a cirugía y salió bien, ella me contó que cuando se despertó apareció en una pieza y al lado de un chico y que ella no se acuerda mucho, pero parece que éste le dio una bebida. Cuando ella gritó entró a la pieza una mujer; la madre del pibe y le dijo «¿ Que hiciste, vas a ir preso?», y la mujer la levantó y se la llevó. A una cuadra de la casa la encontró a mi hermana, se la dio y la mujer se fue”, contó ayer Jessica, la madre de la niña, en la plaza frente al Centro de Justicia Penal (CJP) donde se realizó una manifestación.

La mujer sostuvo que “es mentira que (la violación) fue en patota y que él era el novio. No se sabe nada aún. Yo pido justicia por mi hija, yo sé lo que es mi hija. Mi hija no se metía con nadie y acá en la plaza están todos sus amigos. Ella no se merecía esto”.

La mujer aseguró que su hija “no se acuerda de nada, como si hubiera estado drogada” y señaló que la adolescente se encuentra “muy mal” de ánimo. “En la audiencia esperamos que este pibe hable y diga lo que le hizo. Hay pruebas suficientes de la violación y el fiscal mandó a pedir todo al hospital. La madre de Facundo también es cómplice”, agregó.

En ese marco el fiscal brindó ayer en conferencia de prensa un resumen de lo ocurrido según la evidencia colectada. “Milagros estaba en su cumpleaños de 15 hasta que se le acerca esta persona que está detenida, le ofrece una bebida alcohólica, vino, y entonces se empieza a sentir mareada. Todavía no tenemos pruebas científicas para aseverar que ella estaba bajo los efectos de alguna droga; sí tenemos los exámenes de sangre y estamos esperando los resultados para tener más certezas”, señaló.

Mientras unas cien personas, entre amigos, familiares y allegados, se manifestaban en la plazoleta, el fiscal puntualizó que “definitivamente se constató que fue víctima de un abuso sexual” y detalló que la chica “fue internada, tuvo una intervención quirúrgica a raíz de esto y lesiones que indican que el ataque fue brutal. Tiene secuelas que permiten establecer que hubo violación”.

En lo que hace a la intervención de una patota el fiscal aseguró que “del relato de la niña, que fue entrevistada por psicólogas expertas en estos casos de abuso infantil tanto de la seccional como del MPA, ambas profesionales coinciden en que fue una sola persona la que intervino en el abuso, que es la persona que está detenida”.

“Ella se despierta con esta persona encima de ella; ahí aparece la madre del presunto autor, le dice a su hijo que lo van a denunciar, y termina acompañando a la víctima hasta la calle, donde encuentra a una tía en Gorriti y Solís. Había un conocimiento previo entre ellos, el agresor sería el novio de una conocida de la víctima, se habían visto en un cumpleaños anterior.”

Respecto del detenido, el fiscal dijo que tiene 18 años y no cuenta con antecedentes penales. Además agregó que “el abusador no la golpeó, no le provocó más lesiones que las propias del abuso, que de por sí son muy graves. Las heridas son compatibles con algún objeto que podría haberla lastimado internamente”.

González Raggio también se refirió a los hechos que se dieron la tarde del domingo cuando vecinos protestaron frente a la comisaría 12ª y quemaron la casa de Facundo G. “Al incendiar la casa del presunto autor del hecho, se perjudicó la intervención, porque nos privó a nosotros de hallar mucha evidencia”, sostuvo.

Al respecto cabe recordar que al enterarse de la detención de G. la tarde del domingo familiares y amigos de la nena se convocaron frente a la comisaría de barrio Ludueña. Los manifestantes reclamaban hablar con el fiscal y pedirle la detención de los otros nueve sospechoso que, según ellos, habían sido denunciados por la niña como responsables de su violación.

"Estábamos tranquilos, bien, pero la policía empezó a reprimir a todos”, dijo una mujer que participó de los sucesos y remarcó que fueron demorados tres menores de edad amigos de Milagros.

Por su parte el director del Hospital Eva Perón, Jorge Glikstein, indicó ayer a la mañana que la niña fue operada de una hemorragia y se encontraba compensada en la sala de ginecología. “Llegó en estado muy delicado y se le hicieron dos transfusiones y la intervención quirúrgica. La acompañó su madre en todo momento y el equipo de psicología del hospital”, sostuvo el médico, y agregó que la chica está en una habitación general y esperaban “su evolución física y emocional en las próximas 72 horas”.

En este marco, para hoy a las 11 está prevista la audiencia imputativa y el pedido de prisión preventiva contra G. “Desde el principio de la investigación, nunca hubo evidencia de la participación de más personas. Quizás por la gravedad de las lesiones se especuló con la intervención de otras personas, pero eso no se pudo acreditar”, explicó el fiscal, para agregar: “Estamos hablando de una familia muy vulnerable, por eso se le va a brindar toda la ayuda de contención psicológica y económica que sea necesaria”.