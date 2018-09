Un juez rechazó un pedido de libertad de tres policías acusados de encubrir el doble crimen de David Campos y Emanuel Medina que están en prisión domiciliaria. Los efectivos habían solicitado ser excarcelados al igual que otros acusados en la causa pero el juez Hernán Postma se opuso al señalar que la situación de otros implicados no se hace extensible a ellos. En el caso hay veinte imputados, dos de los cuales están en prisión acusados de la ejecución de los homicidios. El lunes el fiscal Adrián Spelta presentará la acusación con el pedido de pena y los roles que les achaca a cada uno de ellos.

La audiencia se celebró ayer a las 11 en el Centro de Justicia Penal, donde se concentraron familiares y allegados a las víctimas que colgaron banderas en la rampa de acceso. La audiencia había sido solicitada por los policías Marcelo Adolfo E., Fernando Hernán V. y Lorena Paola C. Los tres están acusados de encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica por haber estado presentes en la escena donde Medina y Campos fueron acribillados y luego se montó la escena de un enfrentamiento.

Persecución

El doble ocurrió el 23 de junio del año pasado cuando Campos, de 28 años, y Medina, de 32, escapaban en un Volkswagen Up de una camioneta policial que los persiguió a lo largo de media hora por la zona sur. En Callao al 5700 se estrellaron contra un árbol y el auto fue rodeado por policías que dispararon a mansalva. Medina recibió nueve balazos y Campos cinco. Según la Fiscalía la escena fue adulterada al punto que apareció un arma dentro del auto que se denunció como plantada.

En la pesquisa hay 20 policías del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica (PAT) acusados. Cuatro de ellos están en prisión domiciliaria y dos presos como autores del doble homicidio: Leonel Emiliano M. y Alejandro Rubén B.

Hace un mes, dos policías acusados de encubrimiento quedaron en libertad. Los tres efectivos que acudieron a la audiencia de ayer pidieron a través de sus abogados Patricia Guzmán y Matías Diodatti recibir el mismo beneficio. Pero el juez se opuso y decidió prorrogar la detención domiciliaria hasta la audiencia preliminar.

Además Postma tuvo en cuenta que el lunes el fiscal presentará la acusación contra el grupo. En ese escrito definirá las penas que pedirá para cada uno, los roles y delitos. A partir de ese momento las abogadas querellantes Marcia López Martín, Luciana Torres y Camila Aroza contarán con un plazo de 60 días para presentar su acusación. Luego se fijará la audiencia preliminar al juicio.

El fiscal aprovechó la audiencia de ayer para ajustar la imputación al policía E., a quien acusó de abrir fuego y efectuar dos disparos contra el VW Up. Como las balas dieron en la parte baja y no alcanzaron a las víctimas no modificó el encuadre penal que pesaba sobre él.

"Las familias Medina y Campos quedamos muy conformes con lo resuelto en la audiencia. Nos vamos con una esperanza positiva ya que la causa se acerca al juicio. Si bien no esperamos que sea dentro del año, estamos más cerca. Confiamos en el trabajo del fiscal", dijo Germán Campos, hermano de una de las víctimas.

Los efectivos habían pedido ser liberados tal como otros imputados. Para el juez la situación de ellos no es la misma