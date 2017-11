Quiénes son los 25 acusados en el juicio y qué delitos les adjudican los fiscales

Doce civiles y trece efectivos de distintas fuerzas de seguridad serán juzgados desde hoy por delitos que incluyen asociación ilícita, en la mayoría de los casos, y participaciones diversas en la comisión de cinco homicidios. Aquí el listado de los que comparecerán en las audiencias.

1. Ariel Máximo Cantero (29). Considerado el jefe de la asociación ilícita, es conocido como "Guille" o "Tarta". También está imputado por cohecho y como presunto autor de un homicidio. La Justicia Federal lo procesó por narcotráfico en 2015 y por secuestro extorsivo en octubre pasado.

2. Ramón Ezequiel Machuca (34). Alias "Monchi Cantero", es hermano de crianza de "Guille". Está imputado por asociación ilícita, cohecho, encubrimiento agravado y como instigador de cuatro homicidios.

3. Máximo Ariel Cantero (padre, 52). Conocido como el "Viejo Ariel", el padre de "Guille" y el malogrado Claudio "Pájaro" Cantero habría sido el antiguo líder de Los Monos. Está acusado por asociación ilícita y tuvo una condena por narcotráfico en 2004 en Corrientes.

4. Leandro Vilches (32). Lugarteniente de la banda, el "Gordo" está acusado de integrar la asociación ilícita, por tenencia ilegítima de arma (2 hechos) y como partícipe secundario del homicidio en el que está imputado "Guille" Cantero.

5. Jorge Emanuel Chamorro (28). "Ema" está acusado por asociación ilícita y partícipe secundario del asesinato endilgado a "Guille" Cantero, de quien es estrecho subordinado. Procesado por narcotráfico junto a "Guille".

6. Mariano Germán Salomón (30). Imputado por asociación ilícita y encubrimiento agravado. Considerado una segunda línea de la banda, ligado a Ramón Machuca. Compraba y vendía autos, presuntamente para lavar plata de la organización.

7. Andrés Fernández (40). "El Gitano" está acusado de partícipe secundario de homicidio. Fue proveedor de vehículos de la banda.

8. Silvana Gorosito (31). Es la pareja de Ramón Machuca. Está acusada por asociación ilícita y encubrimiento agravado.

9. Lorena Verdún (39). Ex pareja y madre de los hijos del asesinado líder de Los Monos Claudio "Pájaro" Cantero, está imputada por asociación ilícita y encubrimiento. Tiene una condena confirmada por resistencia a la autoridad.

10. Agustín Mauro Ruiz (27). Acusado de integrar la asociación ilícita y por encubrimiento agravado. Es hermano de Mariano Ruíz, blanqueador del dinero ilegal de "Los Monos" que fue condenado en un juicio abreviado.

11. Walter Daniel Jure (37). Procesado en la Justicia Federal en 2015 por narcotráfico como jefe de una banda que intentó ingresar 53 kilos de cocaína a Rosario, está acusado en esta causa por asociación ilícita. Diez días antes del juicio fue imputado por dirigir una banda narco desde la cárcel de Coronda.

12. Francisco Rafael Lapiana (62). Cazador de talentos futbolísticos y representante de jugadores (entre ellos el ex San Lorenzo Angel Correa y el ex Boca Ever Banega), está imputado por asociación ilícita y sospechado de lavar dinero de Los Monos.

De fuerzas de seguridad

13. Angel Albano Avaca (55). Ex suboficial de la Policía de Santa Fe, secretario de la comisaría 15ª, acusado por asociación ilícita, cohecho y encubrimiento por pasar información a la banda.

14. Cristian Hernán Floiger (42). Ex jefe de Inteligencia de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de Santa Fe. Acusado por asociación ilícita por facilitar información a la banda.

15. Omar Angel Abraham Lescano (31). Ex agente de Policía de la Brigada de Investigaciones acusado por asociación ilícita, violación de secreto, cohecho y encubrimiento. Aparece en escuchas avisando a Monchi de un procedimiento.

16.- Juan Angel Delmastro (52). Ex sargento de la Policía, "Tiburón" está imputado por asociación ilícita y violación de secreto. Fue condenado como partícipe de uno de los homicidios por el que Monchi Cantero va a juicio.

17. Sergio Rafael Blanche (46).Apodado "Cachi", el ex comisario está imputado por asociación ilícita, cohecho y violación de secreto.

18. Eduardo Anacleto Enríquez (55). Suboficial de la Policía. Acusado por asociación ilícita, cohecho, violación de secreto y encubrimiento.

19. Diego Javier Cárdenas (39). Cabo primero de la Policía de Santa Fe acusado por asociación ilícita y violación de secreto, por avisarle a "Los Monos" sobre un allanamiento.

20. Roberto Mario Otaduy (48). Era ayudante de segunda en la delegación Rosario de Prefectura. Está acusado por asociación ilícita.

21. Waldemar Raúl Gómez (32). Ex agente de la delegación Rosario de la Policía Federal (PFA) imputado por asociación ilícita y violación de secreto, por haber anticipado a Monchi Cantero un procedimiento.

22. Juan José Raffo (43). Ex agente de la Policía de Rosario acusado por asociación ilícita, violación de secreto y cohecho.

23. Gustavo Pereyra (56). Apodado "Gula", el ex comisario inspector trabajaba al momento de los hechos en la Secretaría de Delitos Complejos de Santa Fe, creada para perseguir a los narcos. Imputado por asociación ilícita.

24. Guillermo Rubén Cardini (38). Era subjefe de la Sección Automotores de la Policía de Rosario. "Pipa" está acusado por cohecho y encubrimiento.

25. Germán Horacio Herrera (45). Acusado por cohecho y encubrimiento agravado, era el jefe de la Sección Sustracción Automotores de la Policía al momento de los hechos investigados.