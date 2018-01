"Queremos que reciba una condena a perpetua"

Cristina Ferraro, la fiscal que investiga la masacre que cometió un agente penitenciario en Santa Fe el pasado 29 de diciembre cuando mató a su ex pareja y a cuatro familiares de la mujer, aseguró que el imputado "planificó los asesinatos" y que confía en que "reciba una condena perpetua por la contundencia de toda la evidencia recabada".

El mediodía del último viernes de 2017 Facundo Solís buscó a sus dos pequeños hijos en la casa de su ex pareja, Mariela Clarisa Noguera, y los llevó a la casa de su madre. Tras ello volvió a la casa donde había habitado con su ex mujer y mató a la hija de ésta, Aylén Tamara Soto, de 19 años; y al novio de la chica, Yoel Airaldi, de 20. "Atacó a ambos con disparos de arma de fuego y los mató con el propósito de causar un sufrimiento a la mujer que había sido su pareja", aseguró la fiscal.

Momentos después esperó que Mariela llegara de trabajar (cumplía funciones en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia) y la asesinó con dos disparos en la cabeza con su arma reglamentaria. "Se trató de una agresión hecha en un contexto de violencia de género, en una clara situación de subordinación de quien fuera su pareja, basado en una relación desigual de poder caracterizada por el empleo de violencia física y psicológica en episodios previos y reiterados", dijo la fiscal.

Finalmente el acusado ingresó a una vivienda donde le disparó en la cabeza a quien había sido su suegra, Generosa del Carmen Loseco; y en otra casa lindera le disparó a su ex cuñada, Sonia Isabel Noguera, y al hijo de ésta, de 17 años, único sobreviviente del episodio.

En ese marco, la fiscal Ferraro aseguró que desde el Ministerio Público de la Acusación "tenemos expectativas de una condena exitosa y que se imponga prisión perpetua". Agregó que "logramos realizar la imputación contra Facundo Solís y también se trató la medida cautelar de prisión preventiva".

En tanto ayer, el agente penitenciario fue trasladado al pabellón 12 de la cárcel de Piñero, donde se alojan otros miembros de fuerzas de seguridad, después de que las pericias psicológicas realizadas en la capital provincial arrojaran que "estaba en pleno uso de sus facultades mentales" al momento del hecho.

Cuatro femicidios

La funcionaria agregó que se atribuyen cinco hechos "de extrema gravedad, son cuatro femicidios vinculados en grado de continuación, un femicidio consumado y otro en grado de tentativa en contra de la familia de Mariela, los femicidios vinculados de su mamá, su hermana, su hija y el novio de su hija. El femicidio vinculado en grado de tentativa se cometió contra un sobrino de Mariela, y el femicidio de ella".

Ferraro, además, confirmó que la mujer asesinada habái efectuado una denuncia por violencia de género durante los primeros días de diciembre pasado. "Pero no se habían constatado lesiones por el médico y había decidido no instar la acción penal. Eso implica un obstáculo para proseguir porque ella no había realizado de ese modo".

Acerca de la continuidad de la causa, la funcionaria judicial indicó que "se lograron reunir evidencias de gran contundencia porque el hecho fue presenciado por muchas personas ya que tuvo lugar en la vía pública y otros domicilios". Incluso, agregó, "algunas personas que pertenecen al círculo familiar de Mariela ya han prestado declaración y también se acercaron muchos vecinos a colaborar. Seguiremos tomando otras declaraciones —continuó— y cuando esté completa la información formularemos la acusación contra Solís para ir a un juicio oral. Tenemos grandes expectativas de lograr una condena exitosa y se imponga prisión perpetua contra Facundo Solís", concluyó.

dolor. Familiares y vecinos de las víctimas frente a los Tribunales de Santa Fe.