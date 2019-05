El juez de 1ª Instancia de San Lorenzo Juan Carlos Tutau dictó hoy la prisión preventiva por 60 días del comisario Sergio Di Franco, a quien se imputó por el homicidio agravado por abuso de autoridad y calificado por el uso de arma de fuego de Juan Cruz Vitali, el domingo a la madrugada en Capitán Bermúdez.

Ese día, Vitali evadió un control vehicular y fue perseguido por efectivos policiales hasta una vivienda de Montevideo al 400, de Capitán Bermúdez, y recibiera un disparo en la cabeza por parte del imputado.

Hoy, la fiscal Melisa Serena en colaboración con su par Miguel Moreno, de la Unidad de Homicidios, y Paola Aguirre, de la Unidad de Violencia Institucional, imputó el hecho ocurrido el domingo 12 de mayo de 2019 a las 6 de la mañana.

"No podemos manifestar algo así (que haya sido un caso de gatillo fácil) hasta que no tengamos todas las pericias".

Ese día, Juan Cruz Vitali, de 23 años, se dirigía a bordo de su Volskwagen Fox negro por avenida San Lorenzo entre calle Maipú y Chacabuco, en Capitán Bermúdez, y embistió los conos que se encontraban en la zona donde se realizaba un control de alcoholemia.

El comisario Di Franco se encontraba en el lugar junto a otros oficiales policiales y se originó una persecución que finalizó frente a una vivienda de Montevideo al 400.

Según la presentación de los fiscales, tras estacionar su vehículo en la vereda, Vitali descendió del auto e ingreso a la vivienda, siendo seguido por el policía quien, sin dar la voz de alto, le efectúa dos disparos de arma de fuego impactando uno de ellos en la nuca del muchacho, quien cayó muerto.

Hoy, en declaraciones a la prensa, la fiscal Serna dio detalles de la audiencia y comentó: "Se presentó objetivamente lo que se tenía colectado y se mantuvo la postura de la Fiscalía en cuanto a la calificación que se imputó en el día de hoy que fue homicidio agravado por abuso de autoridad calificado por el uso de arma de fuego. El doctor Tutau imputó la prisión preventiva por el plazo de 60 días".

Sobre los dichos del abogado defensor del policía, quien cuestionó el accionar de la víctima, explicó: "El abogado defensor tomó una postura de entender que ha habido una conducta bastante imprudente de la víctima y que eso motivó el accionar de su defendido".

Tras indicar que el policía quedará detenido fuera del ámbito de la UR XVII, la fiscal dijo que los policías involucrados están en disponibilidad y que se les secuestraron las armas reglamentarias.

Por otra parte, no arriesgó una calificación al ser consultada sobre si este podría considerarse un caso de "gatillo fácil": "No podemos manifestar algo así hasta que no tengamos todas las pericias. Se le hizo la prueba de dermotest a los tres policías como a la víctima. Se van a peritar celulares y handys, se solicitó la autopsia bajo el protocolo de Minessota para resguardar la mayor objetividad posible en la investigación. Se ordenó la extracción de sangre y orina a los policías y el examen toxicológico del fallecido".

Por su parte, el fiscal Moreno señaló que "el accionar del imputado está injustificado por todos lados. Para la Fiscalía no se encontraba en peligro la vida de ninguna persona como para que la victima fuera abordada físicamente por un policía que portaba un arma montada como dijo Di Franco".

"Esa hipóteis -continuó el funcionario del MPA- no es la que recoge la Fiscalía y por eso vamos por la imputació de homicidio calificado con abuso de funcionario y no por la pretendida negligencia o imprudencai como dijo la defensa".