Piden la absolución del imputado por provocar la muerte del Trinche Carlovich

En el cierre de los alegatos del juicio oral y público por la muerte del ídolo del fútbol charrúa Tomás Felipe “Trinche” Carlovich, la mañana de ayer el representante del Servicio Público de la Defensa Penal solicitó la absolución del principal acusado o, en caso de que el tribunal entienda que la misma no corresponda, se recalifique la causa lo que implicaría una condena por un plazo menor. Asimismo, para el otro hombre que está en el banquillo acusado de haber participado de una saga de robos similares a los que sufrió el ex futbolista rosarino y también de un homicidio, pidió que se lo absuelva por falta de pruebas contundentes en su contra o que se le quite el agravante de criminis causa que solicitó la Fiscalía al momento de solicitar altas penas de prisión.