Piden 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ex fiscal que espió a su ex

El caso del ex fiscal Fernando Martín Rodrigo, quien tuvo que renunciar al comprobarse que había ordenado escuchas ilegales a los teléfonos de su ex pareja y al entorno de la mujer entra en etapa de definición. Este miércoles se realizó la audiencia preliminar al juicio que se realizará sobre finales de noviembre y la fiscal Natalia Benvenuto adelantó que pedirá para el ex funcionario judicial 5 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.