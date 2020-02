Perotti respaldó al ministro de Seguridad

En medio de la escalada de violencia en Rosario, con 37 homicidios en lo que va del año, el gobernador Omar Perotti ratificó al ministro de Seguridad, Marcelo Saín. El mandatario provincial apuesta a los cambios en la estructura policial aunque aclaró que los resultados no serán inmediatos.

Perotti fue consultado ayer por la continuidad de Saín en el marco de la entrega de la Tarjeta Alimentar en Santa Fe. "Este tema no depende de un funcionario, los cambios no se darán de la noche a la mañana. La situación es muy compleja y tuvo en el inicio exposiciones muy duras, sobre todo en Rosario, lo que habla de las dimensiones de la problemática. Por eso cuando el gobierno nacional decide estar presente con las fuerzas federales lo destacamos. La Argentina no puede tener focos de conflictividad tan importantes y vinculados al narcotráfico que nos genere estas situaciones. Es allí donde estas coordinaciones tienen que dar resultados", sostuvo.

Remarcó además que "todo cambio también genera que se alteren situaciones", por eso detalló que trabajan en "coordinar fuerzas federales, provinciales y cada una de las instancias locales, y allí va surgiendo mucha información".

"Empezó una etapa nueva y habrá muchos coletazos, pero la firmeza está clara en este camino. Tenemos que cuidar a los santafesinos de otra manera y forjar una institución policial nueva, diferente y moderna, comprometida con la sociedad y alejada del delito", afirmó Perotti, y concluyó: "Hay un proceso en marcha de coordinación y de nuevas instituciones. Los resultados estoy seguro de que van se irán dando. Estamos convencidos de que este es el camino para dejar una institución policial mejor a la altura de lo que los santafesinos quieren".