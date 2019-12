Giovanna T. tiene 28 años, es paranaense y hace un tiempo cayó en una pesadilla tras extraviar su DNI. Es que a partir de ello usurparon su identidad para exponerla como garante de alquileres de inmuebles. Así, en el último año y medio recibió unas diez cartas documento que la intiman a pagar alquileres de viviendas por las que ella nunca firmó garantías. "Esta semana contraté un abogado para aclarar que no soy garante de nadie. A eso se suman las siete veces que viaje a Rosario y una demanda por 400 mil pesos", se lamentó.

En algunos casos los contratos tienen la firma certificada por una escribana, y uno lleva certificación judicial, justamente por el que la demandan en una causa que tramita el juez Daniel Humberto González.

La odisea

En abril de 2017 Giovanna perdió su DNI. Hizo la denuncia y obtuvo otro. Un año después le llegó la primera intimación por alquileres y expensas impagos de un departamento en Rosario. La joven estudia derecho y trabaja en una repartición judicial, por lo que los caminos a tomar no le fueron extraños. "Las propiedades eran de Rosario, Funes, y otras localidades santafesinas. Me llamó la atención que me reclamaran garantías que nunca firmé, así que contesté las cartas documento y me contacté con las inmobiliarias pejudicadas". Además, en el sistema Veraz aparece su nombre como referencia de garantías que ignoraba.

En ese alquiler impago figuraba una tal Marcela M. como inquilina de un departamento en avenida del Huerto al 1500 de Rosario que no había pagado ni alquileres ni expensas. La garantía de Giovanna estaba avalada con su DNI, su firma certificada y un recibo de sueldo del Ministerio de Educación de Entre Ríos, donde no trabaja. En cada uno de los contratos figura el mismo recibo, pero con el monto modificado "según la inflación".

Una tarde descubrió en su muro de Facebook una nota de un estudiante brasileño. Al contactarse con él, éste le contó que por medio de un aviso clasificado se relacionó con una mujer que le ofrecía garantías para alquilar en Rosario y también le ofrecía escrituras dudosas.

Cuando Giovanna contactó a la escribana que daba fe de su firma, la profesional le dijo que "era parecida" a quien firmaba en el DNI. En lo que hace a la firma en la oficina de Tribunales, el funcionario le dijo que denunciaría la accion. "Lo hizo para cubrirse", arriesga Giovanna. Luego la víctima denunció el caso en un Centro Territorial de Denuncias por usurpación de identidad.

Identificada

La joven entrerriana averiguó que la mujer que alquiló el departamento en avenida del Huerto era quien contactó al estudiante brasileño y publicaba avisos en medios y redes ofreciendo garantías. Esa estafadora está identificada: es Marcela o Alejandra M., según el nombre que use. El estudiante la grabó con su celular mientras le entregaba la escritura y la garantía falsa.

En la Fiscalía donde Giovanna hizo la denuncia no pudieron dar con la timadora y en otra, donde recibieron denuncias similares, realizaron tres allanamientos fallidos.

"No sé si trabaja sola o en red. El tema es que yo tuve que contratar un abogado, tengo deudas ajenas por más de 600 mil pesos y la Justicia no me da soluciones". El trámite que le plantean es hacer una compulsa de escrituras. Es decir ir a las inmobiliarias cada vez que reciba una carta documento y certificar que su firma no es la que figura en el contrato, lo que implica más dinero.

Para que Giovanna solucione su derrotero debería existir un sistema de alerta. "Por ejemplo que el documento extraviado pierda validez, que una red judicial avisé de estas situaciones. Yo me contacté con la Cámara Inmobiliaria para avisar, pero eso no asegura que no vuelva a pasar y circule mi DNI y la garantía falsa. Estoy cansada de ésto que afectó mi salud y mi economía", dijo Giovanna ante la incertidumbre de su situación.