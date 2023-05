"Nos adherimos al dolor de la familia y al pedido de seguridad", aseguran comerciantes del Paseo Tiro Suizo

>> Leer más: Playeros no expenderán naftas de 18 a 22 en protesta por el crimen de Mauro Villamil

Sobre cómo impacto la muerte de Villamil, quien fue asesinado a tiros cuando estaba haciendo compras en un verdulería de la zona, Florencia dijo: "Estamos muy conmocionados y estresados. Esto no da para más. Hace un montón de tiempo que venimos con esta situación de inseguridad".

También contó que conocía a la víctima. "Fue a la escuela con él, a la Drago. Era muy buena persona. Era muy querido, muy solidario, y chistoso".

"Fue un golpe muy fuerte. Tenía mi edad (35 años). Le podía pasar a cualquiera. Había mucha gente en ese momento. Yo pasé por ese lugar cinco minutos después", agregó.

También reclamó "que nos digan qué medidas van a tomar. Esto no puede quedar en un número mas".

Por último, dijo: "Me quedan los recuerdos de Mauro del secundario. Enterarme de esto fue muy duro. No podemos creer que podemos salir a hacer un mandado y terminar así. Son cosas que no podemos tolerar más. Los vecinos de zona sur y de todo Rosario estamos pasando por un momento horrible. No podemos más. Esto es muy difícil".

Por su parte, un vecino graficó cómo se vive la ola de violencia que azota a la ciudad. "Lamentablemente se vive así día a día. Uno no sabe si mañana amanece muerto", expresó.

