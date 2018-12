"No hay nada que me haga pensar en qué motivos tuvo este ataque"

"Me enteré por el consorcio del edificio lo que había pasado. No vivo ahí pero es un lugar donde viven familias por lo que me deja muy afligido que mis vecinos tengan que pasar por esta preocupación. Sobre el hecho, no hay nada ocurrido ni recientemente ni antes que me hagan pensar en qué motivos tuvo este ataque. Mi relación con todos mis clientes es buena", dijo ayer el abogado penalista Marcelo Piercecchi al ser consultado por el ataque a tiros.





Si bien el penalista ha participado de juicios resonantes, además de haber defendido a Mariano Salomón en el juicio oral a Los Monos, ayer no tenía ninguna presunción sobre el origen del ataque. "Hasta ahora no hay elementos para dar por sentado que esta balacera fue contra mí, salvo por el hecho de que allí está mi estudio. En lo único que pienso ahora es en proteger a mi familia y en la inquietud de que la vida familiar se ve trastocada. Pero yo no tengo motivos para alterar mi rutina y mañana (por hoy) voy a ir a trabajar como todos los días", sostuvo.

"Soy penalista —añadió— y en esta profesión uno se ve todo el tiempo expuesto a conflictos y controversias. Pero no hay nada que se haya manifestado que me haga pensar en algo puntual. Me gustaría agradecer al Ministerio de Seguridad, al jefe de la PDI Daniel Corbellini y a los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery y Fernando Dalmau que se ocuparon de brindarme contención y protección. Eso se valora mucho en circunstancias así, más allá de momentos en que uno incurre en críticas que son parte de la visión de las cosas que cualquiera se forma".