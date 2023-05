Narcomenudeo: desarticulan una banda en Vía Honda y arrestan a 13 sospechosos

image - 2023-05-01T072928.929.png

Los aprehendidos mencionados en la investigación son Julián H., de 24 años; Miguel R., de 33; Melisa E., de 32; Nahuel C., de 23; Matías G., de 28; Hugo G., de 47; Liliana M, de 56; Julio C., de 71; Alejandro E.; Guillermo M, de 31; Bernabé C, de 31, Ximena H, de 35, Angel C., de 33 años.

Parte de los detenidos en el operativo en Vía Honda.

Esas personas quedaron a disposición del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.