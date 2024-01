Muerte de Berenice: los fiscales confirmaron que fue violada pero no saben cómo falleció

Los fiscales que investigan la muerte de Berenice Gonzálvez , la joven de 23 años que falleció luego de descompensarse en una calle de Victoria, en Entre Ríos , confirmaron que la víctima fue violada , pero que no saben aún cuál fue la causa de su deceso . Consideraron que "es apresurado avanzar con un femicidio y homicidio" porque aún no se pudo establecer la causa de muerte.

El acusado declaró ante el fiscal Iván Yedro, a cargo del caso, negó los hechos y dio sus justificaciones que, ahora, la Justicia intenta esclarecer.

“Conociendo la situación de vulnerabilidad, (el detenido) le provee de cocaína a Berenice y, luego de eso y haciendo uso de violencia física, realiza abusos sexuales calificados por las lesiones y acceso carnal. Luego de eso, ella entra en estado de exaltación, sale corriendo y es encontrada cerca de las 6 por menores en un estado de semi inconsciencia, alterada y la Policía la traslada al hospital Salaverri”, precisó el funcionario judicial sobre los hechos que tienen acreditados.

De acuerdo al informe forense, Berenice falleció por un paro cardíaco. Aún restan estudios complementarios y análisis de sangre para arribar a una conclusión definitiva de cuáles fueron las causas. El fiscal aclaró que, según la autopsia, en el cuerpo de la víctima hay “distintas lesiones, en la cabeza y abdomen, y en genitales” por lo que, consideraron los fiscales, “que hay elementos para imputar el abuso sexual con acceso carnal, o sea, violación”.

El caso

Todo comenzó en horas de la noche del último jueves, cuando Gonzálvez, quien tenía una bebé de cuatro años, ingresó a una vivienda ubicada sobre la calle Italia al 700 de la ciudad entrerriana de Victoria.

Según precisaron voceros, a través del análisis de distintas imágenes de cámaras de seguridad se estableció que la joven salió varias veces del domicilio, una de ellas para comprar bebidas alcohólicas.

Tres horas después de haber ingresado a la vivienda, ya en la madrugada del viernes, los pesquisas observaron que la joven salió corriendo de la vivienda y, detrás suyo, a una amiga, quien la interceptó y la acompañó nuevamente al inmueble.

Sin embargo, alrededor de las 6 de la mañana, Gonzálvez salió "exaltada" de la casa nuevamente, y se dirigió hacia una escuela de la zona donde pidió "auxilio", por lo que fue trasladada por vecinos al hospital local Fermín Salaberry.

berenice 2.jpg

Una vez en el centro de salud, a Gonzálvez le colocaron suero para estabilizarla, pero, tras discutir con los enfermeros, se escapó del lugar, hasta ser hallada a unos 200 metros, donde la joven cayó descompensada. Nuevamente ingresó al hospital, donde sufrió un paro cardíaco del que fue estabilizada y solicitada su derivación a una clínica de alta complejidad en la ciudad de Paraná.

Antes de ser trasladada, la joven fue examinada por un médico de la policía que constató que la misma presentaba golpes y rasguños en su cuerpo. Finalmente, la joven murió de un paro cardíaco en la madrugada del sábado en el hospital San Martín de Paraná.

Por su parte, la madre de la joven, publicó a través de su cuenta de perfil una foto de su hija acompañado del siguiente mensaje: "Hasta volver a vernos amor de mi vida, no voy a dejar pasar ni un día en pensar en vos hijita hermosa".

"Gracias, gracias a todos por acompañarme en el peor momento de mi vida", agregó en otro posteo.

También, la abuela de la joven publicó a través de su cuenta de Facebook el siguiente mensaje: "Ya sé que fue drogada con diferentes sustancias, que el cuerpito de mi nieta no conocía, no sé los metros cuadrados que tenía el lugar donde la torturaron. Sé de qué falleció y las causas que porque llevaron a su muerte. No quiero ni imaginar su dolor ni sus súplicas para que la dejaran, no quiero imaginar su carita llena de lágrimas y de sufrimiento a tan aberrante tortura".