"Me da mucho odio", afirmó una enfermera que fue arrastrada y golpeada para robarle el auto

"En minutos se fueron 5 años de sacrificio; junté moneda por moneda para comprarme el auto, por eso me da odio e impotencia", lamentó la víctima del violento asalto que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra.

"Hay que agradecer que estoy con vida, la verdad que fue una locura; hoy lo veo y me resulta loquísimo porque no fui consciente de la lucha por mi auto", comentó respecto a la imagen en la que se la ve forcejeando con el ladrón pese a que estaba armado y no disparó.

En ese sentido, reseñó: "Bajé del auto para ir al trabajo y se acercó el ladrón y me pidió la llave del auto, me tiró y empezamos a forcejear, porque yo no quería entregarle la lleve del auto al tiempo que pedía auxilio". Y agregó: "Cuando logró sacarme la llave, me colgué de la puerta, pero no pude hacer más que eso".

"La verdad que fue una eternidad", concluyó absolutamente desconsolada por un esfuerzo que le costó años de trabajo y en un instante se quedó sin su vehículo que utiliza para ir a trabajar todos los días.

Los vecinos sostuvieron en El Tres TV que denunciaron el robo al 911 al momento del hecho y la policía nunca apareció. "Estamos completamente desamparados", sostuvieron.